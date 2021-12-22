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Лайнер S7 совершил первый в России рейс на биотопливе SAF

В авиакомпании уточнили, что даже 10% этого топлива в составе заправочной смеси сократило выбросы CO₂ на 7%, что равняется почти двум тоннам.

22 декабря, 14:15
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/s7technics/status/1365011026870231044/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">s7technics</a></p>

Фото © Twitter / s7technics

Авиакомпания S7 Airlines впервые в России использовала биотопливо для заправки своего борта. Новый самолёт модификации NEO, заправленный SAF (вид авиационного топлива) на 10%, взлетел с завода Airbus в Тулузе. Это позволило сократить выбросы CO2 на данном рейсе на 1,7 тонны.

"С завода Airbus в Тулузе новый A320neo взлетел, заправленный смесью SAF на основе органических соединений и классического авиационного топлива. Доля биотоплива в смеси составила максимальные 10%. Но даже это количество сократило выбросы CO2 на данном рейсе на 7% (1,7 тонны)", — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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Уточняется, что компания S7 стремится достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Так, объединение российских авиакомпаний "Евразийский SAF альянс" планирует использовать SAF на постоянной основе уже через два года, учитывая, что сегодня мировые авиакомпании используют в совокупности всего 0,03% биотоплива.

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Ранее Лайф писал, что лоукостер S7 определился с первыми домашними аэропортами. В авиакомпании отметили, что в выбранных городах пока нет других крупных базовых перевозчиков.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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