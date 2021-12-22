Лайнер S7 совершил первый в России рейс на биотопливе SAF

Авиакомпания S7 Airlines впервые в России использовала биотопливо для заправки своего борта. Новый самолёт модификации NEO, заправленный SAF (вид авиационного топлива) на 10%, взлетел с завода Airbus в Тулузе. Это позволило сократить выбросы CO2 на данном рейсе на 1,7 тонны.

"С завода Airbus в Тулузе новый A320neo взлетел, заправленный смесью SAF на основе органических соединений и классического авиационного топлива. Доля биотоплива в смеси составила максимальные 10%. Но даже это количество сократило выбросы CO2 на данном рейсе на 7% (1,7 тонны)", — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Уточняется, что компания S7 стремится достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Так, объединение российских авиакомпаний "Евразийский SAF альянс" планирует использовать SAF на постоянной основе уже через два года, учитывая, что сегодня мировые авиакомпании используют в совокупности всего 0,03% биотоплива.