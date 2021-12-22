Политолог Безпалько назвал причину жалобы "Нафтогаза" в Еврокомиссию на "Газпром"

Украинский "Нафтогаз" подал жалобу на "Газпром" в Еврокомиссию, чтобы оказать давление как на саму компанию, так и в целом на Россию. И всё равно, отметил в беседе с Лайфом член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, все эти прописанные претензии смешны.

"Целью ставится оказать давление на Россию и на российскую корпорацию "Газпром". Но на самом деле все эти претензии смешны, потому что "Газпром" с точностью до микрона исполняет все взятые на себя обязательства как по отношению к Украине, так и по отношению к ЕС. В данной ситуации предъявить что-то с юридической точки зрения невозможно", — уверен Безпалько.

По его словам, нельзя обвинять "Газпром" в росте цен на топливо, поскольку он обусловлен объективными экономическими причинами. К тому же такие заявления "странно слышать" от "Нафтогаза", ведь сама компания недавно предлагала улучшить условия транзита и сделать скидку в 50%, напомнил политолог.

"Я сомневаюсь, что Еврокомиссия их поддержит, потому что всё, что они формально могли выдвинуть, уже сделали. Это и "Третий энергопакет", и задержка сертификации "Северного потока – 2", — указал Безпалько.

"Нафтогаз" является частью Украины, украинской элиты, которая "находится в условиях беспрерывной конфронтации с РФ", считает политолог. Даже если подача жалобы в Еврокомиссию не увенчается успехом, всегда есть возможность использовать её в качестве негативной пиар-кампании против России и "Газпрома".