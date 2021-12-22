"Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром" из-за "злоупотреблений" на рынке

Компания "Нафтогаз Украины" подала в Европейскую комиссию жалобу на российский "Газпром", который, по мнению украинской стороны, злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"НАК "Нафтогаз Украины" 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа. Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации", — сообщается в релизе.

Председатель украинской компании Юрий Витренко указал, что "Газпром" резко сократил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке при условии растущего спроса. Вместе с тем российская компания якобы ограничивает возможности других поставщиков по реализации топлива в Европу через свои трубопроводы и конкуренции с ней. Указываются и другие причины злоупотреблений "Газпрома".

"В частности, речь идёт о преднамеренном отказе "Газпрома" от надлежащего заполнения газом хранилищ в ЕС, принадлежащих "Газпрому" или в которых он имеет значительные забронированные объёмы. Кроме того, российская компания внезапно и без веских причин прекратила реализацию газа из-за собственной электронной платформы", — отмечает пресс-служба.

Указывается, что при условии наличия достаточных объёмов газа и возможности использования свободных транзитных мощностей украинской стороной "Газпром" не стал поставлять топливо в больших количествах в ЕС. Кроме того, в Киеве уверены, что российская компания якобы создала искусственный дефицит газа в Европе и оказывает давление на Евросоюз для скорейшего запуска "Северного потока – 2" "без соблюдения требований европейского законодательства".

Исходя из этого, Еврокомиссия должна принять соответствующие меры, считает "Нафтогаз". В частности, украинская компания просит обязать "Газпром" выставить на продажу через электронную платформу "значительные объёмы газа" для поставки к украинско-российской границе или по крайней мере на границу Украины и стран Евросоюза. Также "Нафтогаз" предлагает, чтобы российская компания предоставляла технические возможности своей газотранспортной системы для экспорта голубого топлива частным российским добывающим компаниям, а также для транзита газа из стран Центральной Азии.