Родители девятилетней студентки Тепляковой хотят подать в суд на психфак МГУ

Евгений Тепляков, отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, заявил о планах подать в суд на факультет психологии из-за нарушений, которые, по его мнению, были допущены при проведении экзамена по предмету "Введение в психологию". По его словам, девочку не стали проверять устно, а заставили отвечать письменно, в итоге поставив "неуд.".

"Процедура экзамена не соответствовала той, которая находится в рабочей программе специальности. Студент тянет билет и устно отвечает на два вопроса, но Алису заставили сдавать экзамен письменно и дали ей на это всего 20 минут. Скорее всего, будем обращаться в суд и в полицию по поводу действий факультета психологии. Мы уже направили обращения в Следственный комитет, в прокуратуру и в полицию", — объяснил Тепляков РИА "Новости".