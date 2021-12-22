Родители девятилетней студентки Тепляковой хотят подать в суд на психфак МГУ
В семье уверены, что экзамен по "Введению в психологию" проходил не по правилам, из-за чего Алиса и получила "неуд.".
Фото предоставлено Лайфу
Евгений Тепляков, отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, заявил о планах подать в суд на факультет психологии из-за нарушений, которые, по его мнению, были допущены при проведении экзамена по предмету "Введение в психологию". По его словам, девочку не стали проверять устно, а заставили отвечать письменно, в итоге поставив "неуд.".
"Процедура экзамена не соответствовала той, которая находится в рабочей программе специальности. Студент тянет билет и устно отвечает на два вопроса, но Алису заставили сдавать экзамен письменно и дали ей на это всего 20 минут. Скорее всего, будем обращаться в суд и в полицию по поводу действий факультета психологии. Мы уже направили обращения в Следственный комитет, в прокуратуру и в полицию", — объяснил Тепляков РИА "Новости".
Напомним, накануне в вузе произошёл скандал. Отец Алисы напал на завкафедрой. В пресс-службе психфака рассказали, что мужчина попытался прорваться на факультет, начал кричать. Силами охраны и сотрудников его удалось задержать. Также утверждалось, что отец девочки угрожал сотрудникам и преподавателям, пришлось даже вызвать полицию. Позже мужчина объяснил свои действия. По его словам, всё произошло из-за нарушения процедуры экзамена, о которой родители якобы договаривались заранее.
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