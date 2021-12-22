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Американская исследовательница Хойен сравнила "омикрон" с вирусом кори

По словам специалиста, новую мутацию сегодня можно назвать второй по заразности на планете.

22 декабря, 12:17
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Степень заразности нового омикрон-штамма коронавируса уступает по своей интенсивности лишь вирусу кори, считает медицинский специалист Клаудия Хойен. Об этом говорится в публикации американского издания Akron Beacon Journal.

"В настоящее время это второй по заразности вирус на планете. И поэтому очень важно, чтобы люди поняли, что мы находимся в ином положении, чем даже две недели назад", — заявила сотрудница центра University Hospitals, расположенного в городе Кливленде.

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Также в ходе научной пресс-конференции на прошлой неделе Хойен подтвердила, что омикрон-штамм намного заразнее, чем все предыдущие варианты коронавируса.

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Ранее президент США Джо Байден рассказал об инфицированных "омикроном" в Белом доме. По словам американского лидера, новым штаммом заражаются даже полностью вакцинированные люди.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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