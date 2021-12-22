Американская исследовательница Хойен сравнила "омикрон" с вирусом кори

Степень заразности нового омикрон-штамма коронавируса уступает по своей интенсивности лишь вирусу кори, считает медицинский специалист Клаудия Хойен. Об этом говорится в публикации американского издания Akron Beacon Journal .

"В настоящее время это второй по заразности вирус на планете. И поэтому очень важно, чтобы люди поняли, что мы находимся в ином положении, чем даже две недели назад", — заявила сотрудница центра University Hospitals, расположенного в городе Кливленде.