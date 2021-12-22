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Ректору КФУ Гафурову предъявили обвинение в наёмном убийстве

В суд уже поступило ходатайство следствия о заключении руководителя учебного заведения под стражу.

22 декабря, 12:19
<p>Ильшат Гафуров © <a href="https://rector.kpfu.ru/photos/testovyj-fotoalbom/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт ректора Казанского федерального университета </a></p>

Ильшат Гафуров © Сайт ректора Казанского федерального университета

Ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову предъявили обвинение в наёмном убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

"В материалах, поступивших в суд, об избрании Гафурову меры пресечения в виде заключения под стражу он числится обвиняемым по части 2 статьи 105 ("Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору")", — указал собеседник агентства.

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Следствие просит арестовать Гафурова, уточнили в суде.

Напомним, о задержании ректора КФУ стало известно сегодня, 22 декабря. Сообщалось, что он может быть фигурантом дела о заказном убийстве, которое было совершено в 1990-х годах.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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