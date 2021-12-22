Ректору КФУ Гафурову предъявили обвинение в наёмном убийстве

Ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову предъявили обвинение в наёмном убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

"В материалах, поступивших в суд, об избрании Гафурову меры пресечения в виде заключения под стражу он числится обвиняемым по части 2 статьи 105 ("Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору")", — указал собеседник агентства.

Следствие просит арестовать Гафурова, уточнили в суде.