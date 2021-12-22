Ректору КФУ Гафурову предъявили обвинение в наёмном убийстве
В суд уже поступило ходатайство следствия о заключении руководителя учебного заведения под стражу.
Ильшат Гафуров © Сайт ректора Казанского федерального университета
Ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову предъявили обвинение в наёмном убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.
"В материалах, поступивших в суд, об избрании Гафурову меры пресечения в виде заключения под стражу он числится обвиняемым по части 2 статьи 105 ("Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору")", — указал собеседник агентства.
Следствие просит арестовать Гафурова, уточнили в суде.
Напомним, о задержании ректора КФУ стало известно сегодня, 22 декабря. Сообщалось, что он может быть фигурантом дела о заказном убийстве, которое было совершено в 1990-х годах.
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