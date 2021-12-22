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Собянин рассказал о планах по открытию 50–60 станций метро в Москве в ближайшие годы

Два оставшихся московских центральных диаметра заработают в 2023–2024 годах, отметил градоначальник.

22 декабря, 12:10

Сергей Собянин. Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / М. Мишина

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие годы в столице будет открыто 50–60 новых станций метро, а также три новые ветки подземки.

"В ближайшие годы мы планируем на 50–60 станций метро увеличить, включая завершение строительства Большой кольцевой линии и открытие трёх новых веток метрополитена", — сказал глава столицы, выступая с отчётом в Мосгордуме.

Но и это ещё не всё, ведь, по словам столичного градоначальника, в 2023–2024 годах планируется открыть два оставшихся московских центральных диаметра. Он также напомнил, что с 2011 года открыли 100 новых станций метро и МЦК. Собянин подчеркнул, что сеть московского метро выросла в 1,5 раза.

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Напомним, 7 декабря президент России Владимир Путин открыл новый участок Большой кольцевой линии московского метро. В эксплуатацию введено сразу десять станций, а уже в 2023 году планируется запустить все остальные.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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