Собянин рассказал о планах по открытию 50–60 станций метро в Москве в ближайшие годы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие годы в столице будет открыто 50–60 новых станций метро, а также три новые ветки подземки.

"В ближайшие годы мы планируем на 50–60 станций метро увеличить, включая завершение строительства Большой кольцевой линии и открытие трёх новых веток метрополитена", — сказал глава столицы, выступая с отчётом в Мосгордуме.

Но и это ещё не всё, ведь, по словам столичного градоначальника, в 2023–2024 годах планируется открыть два оставшихся московских центральных диаметра. Он также напомнил, что с 2011 года открыли 100 новых станций метро и МЦК. Собянин подчеркнул, что сеть московского метро выросла в 1,5 раза.