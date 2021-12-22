Басурин заявил о поставках на Украину из США контейнеров с химоружием

У Народной милиции ДНР имеется информация о поставках на территорию Украины из США химического вещества ботулотоксина, который вызывает ботулизм, и антидота для него. Такое заявление сделал заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия-1".

"Все знают, что США завозили различные виды оружия на Украину. В октябре с одной из поставок был поставлен антидот [для ботулотоксина]", — сказал Басурин.

По его словам, ботулотоксин — тип химического оружия, который вызывает "ботулизм", иными словами — паралич. Басурин добавил, что сам препарат доставили в 40-миллиметровых металлических контейнерах в ноябре текущего года. Ботулотоксин применяется в гранатомётах, а вес препарата позволяет скидывать его с беспилотников.

Так, в Мариуполь был доставлен контейнер общим весом 300 кг. Басурин отметил, что в нём было "боевое отравляющее вещество", которое "применяется в виде аэрозоля".