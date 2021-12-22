Прокуратура Нидерландов запросила пожизненного заключения для обвиняемых по делу MH17

Прокурор Манон Риддербекс на слушаниях в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах заявила, что наказанием для обвиняемых по уголовному делу о крушении Boeing 777-200 в Донбассе в июле 2014 года может стать пожизненное заключение. Его прокурор назвала "единственно подходящим".

Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук", а следователи отклонили показания свидетелей о пуске ракеты из зоны ВСУ перед крушением "боинга". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.