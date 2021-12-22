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Прокуратура Нидерландов запросила пожизненного заключения для обвиняемых по делу MH17

Ранее ведомство указало на причастность фигурантов к убийству, подчеркнув, что обвинение неизменно вне зависимости от того, какой именно самолёт был целью подсудимых.

22 декабря, 11:44

Фото © ТАСС / EPA / SEM VAN DER WAL

Прокурор Манон Риддербекс на слушаниях в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах заявила, что наказанием для обвиняемых по уголовному делу о крушении Boeing 777-200 в Донбассе в июле 2014 года может стать пожизненное заключение. Его прокурор назвала "единственно подходящим".

Такую меру наказания требуют для всех четырёх обвиняемых — бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Гиркина (более известного как Стрелков), бывшего командира ГРУ ДНР Сергея Дубинского, Олега Пулатова и бывшего командира подразделения ГРУ ДНР Леонида Харченко.

Прокуратура Нидерландов назвала обвиняемых по делу MH17 причастными к убийству

Прокуратура Нидерландов назвала обвиняемых по делу MH17 причастными к убийству

Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук", а следователи отклонили показания свидетелей о пуске ракеты из зоны ВСУ перед крушением "боинга". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.

Песков счёл недопустимыми призывы к РФ признать ответственность за крушение MH17

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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