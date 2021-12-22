Каждый второй россиянин знает пароль от смартфона возлюбленного

Каждый второй россиянин (50% опрошенных), который находится в отношениях, знает код доступа к смартфону своего партнёра. Об этом свидетельствуют итоги исследования Лаборатории Касперского, сообщает "Газета.ru".

Так, 47% респондентов подтвердили, что партнёр знает пароль к их смартфону. При этом 43% опрошенных назвали естественным, что доступ к их аккаунту в iCloud или Google есть у всех членов семьи.

26% участников опроса считают допустимым следить за активностью партнёра, если он дал на это своё разрешение. Отмечается, что 49% готовы показывать своему возлюбленному список контактов, а 45% — делиться тем, что делают в соцсетях. Кроме того, 39% респондентов готовы показывать данные геолокации и тексты сообщений, а 18% согласны даже записывать свои телефонные разговоры.

Как отметила эксперт Лаборатории Касперского по контентному анализу Анна Ларкина, сейчас цифровая неприкосновенность может нарушаться установкой специального ПО для слежки за человеком. Также существуют ситуации, когда недоброжелатели выкладывают в Сеть информацию, распространение которой может навредить человеку, добавила специалист.