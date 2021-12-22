Путин рассказал о вынужденной поддержке экономики РФ "накачкой деньгами"
При этом российский лидер отметил, что власти делали это гораздо более осмотрительно, чем зарубежные страны.
Владимир Путин © Kremlin.ru
Власти России с началом пандемии коронавируса пришлось принять ряд мер для поддержки экономики, в том числе связанных с небольшой "накачкой". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Деловой России" Алексеем Репиком.
"Мы вынуждены были тоже предпринять ряд мер, связанных с небольшой накачкой. Но что делать? Но мы делали это гораздо более осмотрительно", — сказал Путин в ответ на слова о том, что ряд стран ведут себя не очень ответственно, печатая деньги и вбрасывая их в экономику.
Ранее Путин рассказал о росте реальной зарплаты россиян. Вместе с тем глава государства добавил, что экономика страны уже в середине текущего года вышла на допандемийный уровень. Это, по его словам, очевидно для всего делового сообщества.
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