Путин рассказал о вынужденной поддержке экономики РФ "накачкой деньгами"

Власти России с началом пандемии коронавируса пришлось принять ряд мер для поддержки экономики, в том числе связанных с небольшой "накачкой". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Деловой России" Алексеем Репиком.

"Мы вынуждены были тоже предпринять ряд мер, связанных с небольшой накачкой. Но что делать? Но мы делали это гораздо более осмотрительно", — сказал Путин в ответ на слова о том, что ряд стран ведут себя не очень ответственно, печатая деньги и вбрасывая их в экономику.