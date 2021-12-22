В Хабаровске педагог силой выгнал ученика из класса из-за упавшей ручки

Конфликт учителя и ученика. Видео © NewsKhv

В одной из школ Хабаровска учитель физики силой выгнал ученика из класса, при этом обматерив. Как сообщается на сайте краевого СУ СК России, ролик, на котором запечатлён момент конфликта, появился в Сети. В частности, он опубликован в телеграм-канале "Новости Хабаровска".

На записи видно, что учитель хватает подростка и прижимает к стене, затем тащит к выходу и выталкивает из класса.

"Иди сюда, <...>! Я тебе что, ***, сказал, ***? Ты *** тут делаешь? Пошел, тварь, ***!" — кричит преподаватель.

Как пишут в пабликах, так бывший военный Сергей Р. отреагировал на то, что ученик встал из-за парты и поднял упавшую ручку. Следователи начали проверку информации о применении насилия в отношении подростка.

По некоторым данным, в прошлом году Сергей ударил другого ученика головой об стол из-за конфликта мальчика с учительницей. Однако педагог сохранил своё рабочее место.

"Скоро будет собрание с родителями класса. Не знаю, кто виноват в том, что случилось", — прокомментировал событие сам учитель в беседе с телеканалом "360".