В Хабаровске педагог силой выгнал ученика из класса из-за упавшей ручки
Учитель, нецензурно выражаясь, прижал подростка к стене, затем оттащил к выходу и вытолкнул из класса.
© NewsKhv
Конфликт учителя и ученика. Видео © NewsKhv
В одной из школ Хабаровска учитель физики силой выгнал ученика из класса, при этом обматерив. Как сообщается на сайте краевого СУ СК России, ролик, на котором запечатлён момент конфликта, появился в Сети. В частности, он опубликован в телеграм-канале "Новости Хабаровска".
На записи видно, что учитель хватает подростка и прижимает к стене, затем тащит к выходу и выталкивает из класса.
"Иди сюда, <...>! Я тебе что, ***, сказал, ***? Ты *** тут делаешь? Пошел, тварь, ***!" — кричит преподаватель.
Как пишут в пабликах, так бывший военный Сергей Р. отреагировал на то, что ученик встал из-за парты и поднял упавшую ручку. Следователи начали проверку информации о применении насилия в отношении подростка.
По некоторым данным, в прошлом году Сергей ударил другого ученика головой об стол из-за конфликта мальчика с учительницей. Однако педагог сохранил своё рабочее место.
"Скоро будет собрание с родителями класса. Не знаю, кто виноват в том, что случилось", — прокомментировал событие сам учитель в беседе с телеканалом "360".
Ранее Лайф рассказывал, что учительница уральской школы дала пощёчину ученику и порвала его тетрадь. В администрации учебного заведения сообщили, что в курсе ситуации и уже разбираются в её причинах.
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