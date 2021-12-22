"Невесту" из Калмыкии могли похитить из-за разногласий по сумме выкупа
При этом родители "пленницы" настаивают на том, что дочь украли, избили и запугали. Сама же девушка возвращаться домой не собирается.
Похищенная в Калмыкии девушка © SHOT
Правоохранители продолжают расследовать инцидент с якобы похищением женихом и его близкими жительницы Калмыкии. В качестве основной версии следователи рассматривают разногласия по сумме выкупа. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Так, отмечается, что родители требовали за дочь 1,5 миллиона рублей, однако представители жениха сочли такую сумму сильно завышенной.
Напомним, всё произошло 11 декабря. По словам родственников "похищенной", 20-летнюю девушку увёз 15-летний юноша, которому она отказала в предложении выйти за него замуж. Так, мужчины ворвались ночью в дом, избили хозяйку и её сына, а дочь насильно увезли в неизвестном направлении. Девушка позже, по утверждению её родственников, звонила и просила о помощи. Известно, что семьи жениха и невесты хорошо знали друг друга. Спустя несколько дней, 15 декабря, "невесту" нашли в Челябинской области. Девушка отрицала, что её увезли силой, и заявила, что не хочет возвращаться в родной дом.
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