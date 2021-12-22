"Невесту" из Калмыкии могли похитить из-за разногласий по сумме выкупа

Напомним, всё произошло 11 декабря. По словам родственников "похищенной", 20-летнюю девушку увёз 15-летний юноша, которому она отказала в предложении выйти за него замуж. Так, мужчины ворвались ночью в дом, избили хозяйку и её сына, а дочь насильно увезли в неизвестном направлении. Девушка позже, по утверждению её родственников, звонила и просила о помощи. Известно, что семьи жениха и невесты хорошо знали друг друга. Спустя несколько дней, 15 декабря, "невесту" нашли в Челябинской области. Девушка отрицала, что её увезли силой, и заявила, что не хочет возвращаться в родной дом.