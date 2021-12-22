В Москве нарядили главную новогоднюю ёлку России

В Москве украсили главную ёлку страны, которая установлена на Соборной площади в Кремле. Пушистую красавицу доставили из Московской области. Как сообщает ТАСС, в этом году символ Нового года решили оформить в стиле сказки "Морозко".

Ёлку декорировали бусами и игрушками в золотистых и серебристых оттенках, а сквозь еловые лапы проглядывают лампочки гирлянд. Макушку дерева украшает большая серебряная звезда. Как отметила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, посмотреть на ёлку вживую в новогодние праздники сможет любой желающий.

"В этом году Московский Кремль открыт, сюда будут приходить люди на праздники во время новогодних каникул и на выставки. Так что все гости смогут полюбоваться ёлочкой", — уточнила она.

Крылова добавила, что игрушки изготовлены из специальных облегчённых материалов и покрыты перламутровым и блестящим напылением. Это сделано для того, чтобы ёлка оставалась нарядной при любых погодных условиях.