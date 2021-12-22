В Москве нарядили главную новогоднюю ёлку России
Приехать в Кремль и вживую полюбоваться на пушистую красавицу в новогодние праздники сможет любой желающий.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
В Москве украсили главную ёлку страны, которая установлена на Соборной площади в Кремле. Пушистую красавицу доставили из Московской области. Как сообщает ТАСС, в этом году символ Нового года решили оформить в стиле сказки "Морозко".
Ёлку декорировали бусами и игрушками в золотистых и серебристых оттенках, а сквозь еловые лапы проглядывают лампочки гирлянд. Макушку дерева украшает большая серебряная звезда. Как отметила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, посмотреть на ёлку вживую в новогодние праздники сможет любой желающий.
"В этом году Московский Кремль открыт, сюда будут приходить люди на праздники во время новогодних каникул и на выставки. Так что все гости смогут полюбоваться ёлочкой", — уточнила она.
Крылова добавила, что игрушки изготовлены из специальных облегчённых материалов и покрыты перламутровым и блестящим напылением. Это сделано для того, чтобы ёлка оставалась нарядной при любых погодных условиях.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве открыли почти 240 ёлочных базаров. Кстати, хвойное дерево до 120 сантиметров можно провезти бесплатно в наземном транспорте, в метро высота новогодней красавицы не должна превышать 150 сантиметров, а в МЦД — 180.
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