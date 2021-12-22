Издательство "Эксмо" назвало самые популярные у россиян книги в 2021-м

Издательство "Эксмо" и домашний маркетплейс Hoff рассказали о самых продаваемых в России книгах, а также выяснили, сколько наши соотечественники потратили на домашнюю библиотеку в 2021 году. Релиз компаний есть в распоряжении Лайфа.

Как выяснилось, средний чек на покупку книжной мебели вырос на 55% по сравнению с 2020 годом. По состоянию на январь 2020 года он был 9900 рублей, а в ноябре 2021 года достиг 14 тысяч рублей.

Абсолютным рекордсменом по продажам среди книг стали бестселлеры Михаила Лабковского "Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым" и переиздание "Хочу и буду. Дополненное издание. 6 правил счастливой жизни". Было продано 129 096 экземпляров первого издания и 34,5 тысячи — второго.

Второе место занял роман израильского автора Майка Омера "Внутри убийцы". За год было продано 92 875 копий. На третьем месте расположился Виктор Пелевин со своим романом Transhumanism inc., в 2021-м реализовали 71 тысячу экземпляров.

Среди классических произведений лидируют роман "451° по Фаренгейту" Рэя Брэдбери и повесть Дэниела Киза "Цветы для Элджернона".

Однако, если говорить о суммарных показателях продаж по авторам, здесь безусловным лидером является Дарья Донцова с почти 533 тысячами экземпляров проданных книг, за ней следуют Агата Кристи (358,2 тысячи) и Татьяна Устинова (почти 322 тысячи).