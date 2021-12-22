В России построили первый завод по производству крупноразмерных беспилотников

Первый в России завод по производству ударных беспилотников самолётного и вертолётного типа построен в подмосковной Дубне. Об этом сообщает компания "Кронштадт".

"Завершены строительно-монтажные работы в производственном корпусе первого в России специализированного серийного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Это первый авиационный завод, построенный в постсоветской России", — говорится в релизе пресс-службы.

Завод будет выпускать ударные беспилотники "Сириус" и "Орион", а также беспилотники вертолётного типа. Комплекс построен на собственные деньги компании. Предприятие состоит из трёх цехов: участка для изготовления деталей и оснастки из композитных материалов и малярного отделения; цеха агрегатной сборки; цеха окончательной сборки.

Завод расположился на территории в 50 гектаров, где помимо основных производственных цехов "Кронштадта" находится входящий в компанию "Дубненский машиностроительный завод имени Н.П. Фёдорова". Компания провела его модернизацию, теперь там будут производить в том числе пункты управления комплексами с БЛА.