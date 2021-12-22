Лукашенко заявил о задержании семи человек за попытку совершить теракты
По утверждению главы Белоруссии, ещё одного злоумышленника ищут — он якобы сбежал на территорию России.
Александр Лукашенко © Telegram / "Пул Первого"
Лукашенко заявил о задержании семи человек, которые готовили теракты © Telegram / "Пул Первого"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании семи человек, которые пытались совершить теракты.
"Сегодня ночью – вчера днём задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые — мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Всё засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили", — сказал белорусский лидер на встрече с активом Гомельской области.
Он отметил, что семь человек уже задержаны, а один находится в розыске. По словам Лукашенко, злоумышленник сбежал на территорию России.
Ранее Лайф рассказывал, что россиянка Софья Сапега, обвиняемая в Белоруссии по семи статьям Уголовного кодекса республики, попросила Лукашенко о помиловании. По словам её отчима, какое-либо решение будет принято только после суда, но она всё-таки надеется на смягчение приговора президентом страны.
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