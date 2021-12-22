Лукашенко заявил о задержании семи человек за попытку совершить теракты

Лукашенко заявил о задержании семи человек, которые готовили теракты © Telegram / "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании семи человек, которые пытались совершить теракты.

"Сегодня ночью – вчера днём задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые — мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Всё засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили", — сказал белорусский лидер на встрече с активом Гомельской области.

Он отметил, что семь человек уже задержаны, а один находится в розыске. По словам Лукашенко, злоумышленник сбежал на территорию России.