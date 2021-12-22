Отец девятилетней студентки МГУ сам устроил ей экзамен сразу после провала на аттестации

Отец девятилетней студентки МГУ сам устроил ей экзамен сразу после аттестации комиссии © LiveJournal / who_stole_tarts

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений сам устроил дочери экзамен сразу после того, как аттестацию девочки провела комиссия. Мужчина снял устный "тест" на видео. На кадрах он спрашивает Алису, какие вопросы были в билете и как она на них отвечала.

"Первый был про интроспекцию, <...> и мне сказали, что первый обязательно письменный", — спокойно говорит девочка на видео, после чего начинает цитировать свой ответ.

Кадры Евгений Тепляков опубликовал в своём аккаунте в LiveJournal. В комментарии к публикации отметил, что Алису "удерживали полтора часа, игнорируя требования родителей её выпустить". Мужчина назвал процедуру аттестации "допросом", который вели "с пристрастием всемером". По его словам, комиссия поставила девочке "неудовлетворительно", мотивировав решение тем, что у студентки "знания фрагментарные, а не системные".