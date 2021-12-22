Названы лауреаты премии "Легенды Тавриды"

Телеведущий Александр Масляков, композитор Игорь Матвиенко, искусствовед Ольга Свиблова получили от молодых творцов премию "Легенды Тавриды". Кроме того, статуэтку за отца, кинорежиссёра Владимира Меньшова, получила его дочь, телеведущая Юлия Меньшова. Об этом сообщила пресс-служба "Тавриды.Арт".

Церемония вручения премии состоялась на Новой сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Отмечается, что она объединила разные виды искусства и стала ключевым событием недели "Тавриды.Арт" в Москве. "Легенды Тавриды" — это премия-признание, учреждённая молодыми деятелями культуры и искусства для своих наставников и учителей, единственная в России, номинантов и победителей которой определяют молодые творцы со всей страны. Символ премии — статуэтка, разработанная резидентами и экспертами арт-кластера. Они вдохновлялись самым известным арт-объектом на площадке "Тавриды" в Крыму — скульптурой "Человек, смотрящий в море", олицетворением бесконечного творческого поиска.

Руководитель и ведущий телепередачи КВН, основатель телевизионного творческого объединения АМиК Александр Масляков, получая награду, отметил, что "Таврида" и Университет креативных индустрий предоставляют молодому поколению возможность реализовать себя. "На "Тавриде" квинтэссенция творчества", — подчеркнул он.

В то же время кинорежиссёр-документалист, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза художников России, академик Российской академии художеств Ольга Свиблова подчеркнула, что участники "Тавриды" поразили её мобильностью, восприимчивостью к новому, а также готовностью перестраиваться и принимать новые правила игры. По её словам, общение с ними было абсолютно равноценным обменом энергиями.

"Таврида" для меня — это открытие. <...> Это что-то совсем новое: новое движение, новое дыхание. Уникальное место творческой силы и уникальный проект, где люди вдохновляются и творят. [Ребята] готовы ночами не спать, творить и создавать новое. Очень рад этому содействовать", — сказал продюсер, заслуженный артист РФ Игорь Матвиенко.

А дочь актёра и кинорежиссёра Владимира Меньшова, актриса Юлия Меньшова, пожелала участникам "Тавриды" иметь смелость доверять себе. Этому научил её отец. "Несмотря на то что мода меняется и появляются различные тренды, талантливый человек должен всегда сохранять связь с самим собой и доверять себе. Только так появляется на свете всё новое", — поделилась телеведущая.