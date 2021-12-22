В Ханты-Мансийске таксист спас ребёнка, по шею увязшего в снегу

Водитель такси в Ханты-Мансийске спас мальчика, который провалился в огромный сугроб и увяз по шею в снегу. По словам местной жительницы, которая ехала вместе с таксистом и стала свидетельницей благородного поступка, ребёнку просто не хватило бы сил выбраться самостоятельно.

"Ехали с ребёнком в такси, в районе улицы Шевченко школьник провалился под снег почти по шею. Никто из людей не остановился и не помог. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность таксисту, подвозившему нас, за, не побоюсь этого слова, спасение школьника! Ведь парень мог запросто перемёрзнуть", — рассказала очевидица в своём посте, опубликованном в паблике "Типичный Ханты-Мансийск" в соцсети "ВКонтакте".

Как видно на записи, неравнодушный мужчина, проезжавший мимо, бросился вытаскивать ребёнка из сугроба сразу же, как заметил, что в снегу застрял человек. Несмотря на то что у мальчика за плечами был тяжёлый рюкзак с вещами, приложив все усилия, таксист сумел вытянуть ребёнка из снега.

При каких обстоятельствах школьник провалился под снег, неизвестно.