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В Ханты-Мансийске таксист спас ребёнка, по шею увязшего в снегу

За плечами у мальчика был тяжёлый рюкзак. Мужчина приложил все усилия и смог вытянуть ребёнка из сугроба.

22 декабря, 13:08

Скриншот видео © VK / typical_xm

Водитель такси в Ханты-Мансийске спас мальчика, который провалился в огромный сугроб и увяз по шею в снегу. По словам местной жительницы, которая ехала вместе с таксистом и стала свидетельницей благородного поступка, ребёнку просто не хватило бы сил выбраться самостоятельно.

"Ехали с ребёнком в такси, в районе улицы Шевченко школьник провалился под снег почти по шею. Никто из людей не остановился и не помог. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность таксисту, подвозившему нас, за, не побоюсь этого слова, спасение школьника! Ведь парень мог запросто перемёрзнуть", — рассказала очевидица в своём посте, опубликованном в паблике "Типичный Ханты-Мансийск" в соцсети "ВКонтакте".

Как видно на записи, неравнодушный мужчина, проезжавший мимо, бросился вытаскивать ребёнка из сугроба сразу же, как заметил, что в снегу застрял человек. Несмотря на то что у мальчика за плечами был тяжёлый рюкзак с вещами, приложив все усилия, таксист сумел вытянуть ребёнка из снега.

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При каких обстоятельствах школьник провалился под снег, неизвестно.

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Ранее Лайф писал, что житель Уфы спас провалившуюся под лёд девочку: мужчина побежал на крики очевидцев и, недолго думая, кинулся на помощь. Ребёнка отогрели, напоили горячим чаем и передали родителям.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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