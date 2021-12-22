В Ханты-Мансийске таксист спас ребёнка, по шею увязшего в снегу
За плечами у мальчика был тяжёлый рюкзак. Мужчина приложил все усилия и смог вытянуть ребёнка из сугроба.
Скриншот видео © VK / typical_xm
Водитель такси в Ханты-Мансийске спас мальчика, который провалился в огромный сугроб и увяз по шею в снегу. По словам местной жительницы, которая ехала вместе с таксистом и стала свидетельницей благородного поступка, ребёнку просто не хватило бы сил выбраться самостоятельно.
"Ехали с ребёнком в такси, в районе улицы Шевченко школьник провалился под снег почти по шею. Никто из людей не остановился и не помог. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность таксисту, подвозившему нас, за, не побоюсь этого слова, спасение школьника! Ведь парень мог запросто перемёрзнуть", — рассказала очевидица в своём посте, опубликованном в паблике "Типичный Ханты-Мансийск" в соцсети "ВКонтакте".
Как видно на записи, неравнодушный мужчина, проезжавший мимо, бросился вытаскивать ребёнка из сугроба сразу же, как заметил, что в снегу застрял человек. Несмотря на то что у мальчика за плечами был тяжёлый рюкзак с вещами, приложив все усилия, таксист сумел вытянуть ребёнка из снега.
При каких обстоятельствах школьник провалился под снег, неизвестно.
Ранее Лайф писал, что житель Уфы спас провалившуюся под лёд девочку: мужчина побежал на крики очевидцев и, недолго думая, кинулся на помощь. Ребёнка отогрели, напоили горячим чаем и передали родителям.
Комментариев: 0