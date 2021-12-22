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Эксперт Масалович посоветовал защищаться от мошенников вопросом про Крым и "молитвой"

По словам специалиста, первый вариант собьёт злоумышленников с толку, а второй — поможет сохранить бдительность.

22 декабря, 12:55

© Shutterstock

Президент консорциума "Инфорус", специалист по кибербезопасности Андрей Масалович поделился двумя "волшебными заклинаниями", которые помогут не попасться на удочку телефонных мошенников. Чудо-способы эксперт описал в беседе с "Лентой.ру".

"Первое — если вам звонит непонятно кто, строгим голосом спрашивайте, чей Крым. Это сбивает инициативу в разговоре, и дальше вы уже можете посмотреть по реакции, кто перед вами", — объяснил Масалович.

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В качестве второго варианта защиты от мошенников эксперт предлагает использовать небольшую "молитву". Для этого нужно взять чистый листок и написать на нём две фразы: "Меня сейчас хотят развести" и "Я буду это проверять". Их нужно зачитывать вслух "в любой непонятной ситуации", подчеркнул специалист. При этом Масалович отметил, что лучше всего вообще не отвечать на звонки с неизвестных номеров.

Ранее программист Сергей Вакулин объяснил, как распознать сайты мошенников. По словам специалиста, есть несколько признаков, которые явно укажут на то, что в результате приятный подарок получит лишь злоумышленник.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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