Эксперт Масалович посоветовал защищаться от мошенников вопросом про Крым и "молитвой"

Президент консорциума "Инфорус", специалист по кибербезопасности Андрей Масалович поделился двумя "волшебными заклинаниями", которые помогут не попасться на удочку телефонных мошенников. Чудо-способы эксперт описал в беседе с "Лентой.ру".

"Первое — если вам звонит непонятно кто, строгим голосом спрашивайте, чей Крым. Это сбивает инициативу в разговоре, и дальше вы уже можете посмотреть по реакции, кто перед вами", — объяснил Масалович.

В качестве второго варианта защиты от мошенников эксперт предлагает использовать небольшую "молитву". Для этого нужно взять чистый листок и написать на нём две фразы: "Меня сейчас хотят развести" и "Я буду это проверять". Их нужно зачитывать вслух "в любой непонятной ситуации", подчеркнул специалист. При этом Масалович отметил, что лучше всего вообще не отвечать на звонки с неизвестных номеров.