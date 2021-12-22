Украинские военные впервые провели стрельбы из комплексов Javelin в Донбассе

Вооружённые силы Украины впервые провели боевые стрельбы с использованием противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", поставленных в страну из США, в зоне проведения силовой операции в Донбассе. Об этом сообщил украинский телеканал "Дом" , вещающий на неподконтрольную Киеву часть региона.

Так, сегодня вооружение армии Украины насчитывает почти 100 пусковых установок Javelin и 500 ракет. Как отмечает телеканал, стрельбы проводились не в боевых условиях, а на полигоне в Донецкой области.