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Украинские военные впервые провели стрельбы из комплексов Javelin в Донбассе

Так, вооружение армии Украины сегодня насчитывает почти 100 пусковых установок "Джавелин" и 500 ракет к ним.

22 декабря, 12:51
<p>Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/FGM-148_Javelin_-_ID_061024-A-0497K-004.JPEG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WikiMedia</a></p>

Фото © WikiMedia

Вооружённые силы Украины впервые провели боевые стрельбы с использованием противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", поставленных в страну из США, в зоне проведения силовой операции в Донбассе. Об этом сообщил украинский телеканал "Дом", вещающий на неподконтрольную Киеву часть региона.

Так, сегодня вооружение армии Украины насчитывает почти 100 пусковых установок Javelin и 500 ракет. Как отмечает телеканал, стрельбы проводились не в боевых условиях, а на полигоне в Донецкой области.

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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина, рассказал, что в Донбассе находится около 120 сотрудников американских ЧВК, и "для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", после чего Пентагон ответил на заявление главы Минобороны РФ.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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