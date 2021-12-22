Украинские военные впервые провели стрельбы из комплексов Javelin в Донбассе
Так, вооружение армии Украины сегодня насчитывает почти 100 пусковых установок "Джавелин" и 500 ракет к ним.
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Вооружённые силы Украины впервые провели боевые стрельбы с использованием противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", поставленных в страну из США, в зоне проведения силовой операции в Донбассе. Об этом сообщил украинский телеканал "Дом", вещающий на неподконтрольную Киеву часть региона.
Так, сегодня вооружение армии Украины насчитывает почти 100 пусковых установок Javelin и 500 ракет. Как отмечает телеканал, стрельбы проводились не в боевых условиях, а на полигоне в Донецкой области.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина, рассказал, что в Донбассе находится около 120 сотрудников американских ЧВК, и "для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", после чего Пентагон ответил на заявление главы Минобороны РФ.
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