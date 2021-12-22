Томская полиция показала видео с моментом поджога гипермаркета "Лента"

УМВД РФ по Томской области опубликовало видео с допросом мужчины, который накануне спалил гипермаркет "Лента". Он рассказал, что покинул место ЧП, как только увидел огонь, — просто развернулся и пошёл домой, пока все пытались потушить пожар. Это подтверждают и кадры с камер наблюдения.

"На прилавке стояли бутылки "Уайт-спирит", схватил бутылку, начал разбрызгивать, и всё — поджёг. Как только загорелось, я увидел, как охранник подбежал тушить, и всё, крики, шум, паника начались. Я просто развернулся, оделся и домой пошёл", — рассказал на допросе поджигатель.

Напомним, крупный пожар вспыхнул в гипермаркете "Лента" в Томске днём 21 декабря. Из здания эвакуировали более сотни человек. Лайф публиковал видео изнутри магазина, снятое в самом начале пожара. Изначально поджигатель объяснил свои действия тем, что ему "надоело работать", позже он обвинил "голоса в голове", а затем озвучил новую версию и заявил, что его из себя вывели придирки начальницы. По словам источника Лайфа, мужчина работал в гипермаркете всего две недели. Также известно, что он состоял на учёте в психиатрической клинике, но, по данным Лайфа, не появлялся там в течение двух лет.