Суд оставил в силе решение о продлении ареста Хованскому © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение о продлении ареста блогеру Юрию Хованскому, которого обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Отмечается, что сам блогер принимал участие в заседании в режиме видеосвязи. Выступая перед судьёй, он пояснил, что все указанные следователем доводы являются абсолютно голословными и ничем не подтверждены. Хованский подчеркнул, что его вина не доказана, срок давности по делу истёк, а скрываться он не намерен. Также добавил, что зарегистрирован и проживает в Санкт-Петербурге. По словам блогера, его родители — люди преклонного возраста, а отец — инвалид и нуждается в его помощи. Обвиняемый просил суд отменить постановление и избрать домашний арест или иную, более мягкую меру пресечения.

Прокурор, в свою очередь, просил оставить без изменения постановление суда, а жалобы — без удовлетворения. Суд принял решение в пользу следствия. Блогер пробудет в СИЗО до 8 января 2022 года.