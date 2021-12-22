Суд оставил в силе решение о продлении ареста Хованскому
Сам блогер принимал участие в заседании в режиме видеосвязи. Он считает указанные следователем доводы абсолютно голословными и ничем не подтверждёнными.
Блогер Юрий Хованский на заседании суда © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Суд оставил в силе решение о продлении ареста Хованскому © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение о продлении ареста блогеру Юрию Хованскому, которого обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
Отмечается, что сам блогер принимал участие в заседании в режиме видеосвязи. Выступая перед судьёй, он пояснил, что все указанные следователем доводы являются абсолютно голословными и ничем не подтверждены. Хованский подчеркнул, что его вина не доказана, срок давности по делу истёк, а скрываться он не намерен. Также добавил, что зарегистрирован и проживает в Санкт-Петербурге. По словам блогера, его родители — люди преклонного возраста, а отец — инвалид и нуждается в его помощи. Обвиняемый просил суд отменить постановление и избрать домашний арест или иную, более мягкую меру пресечения.
Прокурор, в свою очередь, просил оставить без изменения постановление суда, а жалобы — без удовлетворения. Суд принял решение в пользу следствия. Блогер пробудет в СИЗО до 8 января 2022 года.
Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер вскоре после задержания в открытом письме извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Это не помогло. 3 ноября суд продлил арест блогеру, оставив его в СИЗО до 8 января 2022 года. Ранее Лайф сообщил, что блогеру назначена психиатрическая экспертиза. Адвокат Хованского заметил, что повлиять на ход расследования могут только её результаты, однако сторона защиты пока с ними не ознакомлена.
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