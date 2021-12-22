Чернышенко: Программу создания научно-образовательных центров могут продлить до 2030-го
Данный проект уже принёс дополнительно 11 тысяч высокотехнологичных рабочих мест и внебюджетных инвестиций.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Скриншот © LIFE
Чернышенко — о программе создания научно-образовательных центров. Видео © LIFE
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе семинара-совещания по подготовке к совместному заседанию Госсовета, а также Совета при президенте России по науке и образованию заявил, что программа создания научно-образовательных центров мирового уровня в регионах может быть продлена до 2030 года.
"Инструментов очень много: это и программа "Приоритет-2030", и прежде всего это образовательные центры мирового уровня, которых мы каждый год по пять отбираем, и думаем, что такая программа должна быть продолжена. Самое главное, что уже сейчас проект принёс дополнительно 11 тысяч высокотехнологичных рабочих мест и внебюджетных инвестиций почти под 40 миллиардов рублей. И это только начало работы", — сказал Чернышенко.
Научно-образовательные центры позволяют создать кооперацию между субъектом или несколькими регионами, учебными заведениями и технологическим предпринимателем, квалифицированным заказчиком, который масштабирует и коммерциализирует научные разработки. А формат семинара-совещания с членами Госсовета по науке — губернаторами, которые достигают значимых результатов по реализации научной повестки, крайне эффективен.
Кстати, ранее президент России Владимир Путин призвал увеличить объём мегагрантов на научные исследования. Глава государства тогда отметил, что необходимо вернуться к начальному показателю и увеличить объём мегагранта для привлечения самых квалифицированных исследователей. Важно также увеличить этап реализации проектов, а на втором этапе добавить ещё три года.
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