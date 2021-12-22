Чернышенко: Программу создания научно-образовательных центров могут продлить до 2030-го

Чернышенко — о программе создания научно-образовательных центров. Видео © LIFE

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе семинара-совещания по подготовке к совместному заседанию Госсовета, а также Совета при президенте России по науке и образованию заявил, что программа создания научно-образовательных центров мирового уровня в регионах может быть продлена до 2030 года.

"Инструментов очень много: это и программа "Приоритет-2030", и прежде всего это образовательные центры мирового уровня, которых мы каждый год по пять отбираем, и думаем, что такая программа должна быть продолжена. Самое главное, что уже сейчас проект принёс дополнительно 11 тысяч высокотехнологичных рабочих мест и внебюджетных инвестиций почти под 40 миллиардов рублей. И это только начало работы", — сказал Чернышенко.

Научно-образовательные центры позволяют создать кооперацию между субъектом или несколькими регионами, учебными заведениями и технологическим предпринимателем, квалифицированным заказчиком, который масштабирует и коммерциализирует научные разработки. А формат семинара-совещания с членами Госсовета по науке — губернаторами, которые достигают значимых результатов по реализации научной повестки, крайне эффективен.