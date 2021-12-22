Рейсовый автобус, следовавший из Подольска в Клёново, столкнулся с автомобилем "Вольво" в Новой Москве и перевернулся. По данным источника Лайфа, в салоне вместе с водителем находилось десять человек, в том числе двое детей.

Рейсовый автобус перевернулся в Новой Москве. © LIFE

Рейсовый автобус перевернулся в Новой Москве. © LIFE

Рейсовый автобус перевернулся в Новой Москве. © LIFE

Людей эвакуировали, никто не пострадал. В "вольво" ехали водитель и пассажир, они тоже обошлись без травм. Сейчас на месте ожидают врачей для осмотра участников ДТП.