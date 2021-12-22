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Рейсовый автобус перевернулся в Новой Москве

В салоне вместе с водителем находилось десять человек, в том числе двое детей.

22 декабря, 13:17

Рейсовый автобус перевернулся в Новой Москве. © LIFE

Рейсовый автобус, следовавший из Подольска в Клёново, столкнулся с автомобилем "Вольво" в Новой Москве и перевернулся. По данным источника Лайфа, в салоне вместе с водителем находилось десять человек, в том числе двое детей.

Рейсовый автобус перевернулся в Новой Москве. © LIFE

Рейсовый автобус перевернулся в Новой Москве. © LIFE

Рейсовый автобус перевернулся в Новой Москве. © LIFE

Рейсовый автобус перевернулся в Новой Москве. © LIFE

Рейсовый автобус перевернулся в Новой Москве. © LIFE

Рейсовый автобус перевернулся в Новой Москве. © LIFE

Людей эвакуировали, никто не пострадал. В "вольво" ехали водитель и пассажир, они тоже обошлись без травм. Сейчас на месте ожидают врачей для осмотра участников ДТП.

На МКАД два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями

На МКАД два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями

А накануне массовое ДТП с участием более чем десяти авто произошло на ТТК в Москве. Лайф публиковал видео последствий, а Дептранс поделился кадрами с моментом аварии. Виновником ДТП стал 34-летний водитель, предварительно, находившийся в состоянии наркотического опьянения, прав у него не нашли. Среди повреждённых авто одно было с дипломатическими номерами.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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