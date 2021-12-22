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Глава Минобороны Латвии пообещал помочь Украине с оружием в случае конфликта с РФ

Пабрикс также уточнил, что у страны есть возможность поставлять Незалежной товары как военного, так и не военного назначения, но подробностей не раскрыл.

22 декабря, 13:20
<p>Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/pabriks.artis" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Artis Pabriks</a></p>

Фото © Facebook / Artis Pabriks

Латвия готова поставлять Украине оружие в случае обострения ситуации на российско-украинской границе. Об этом сообщил журналистам министр обороны республики Артис Пабрикс.

"Оружие очень разное, и при необходимости мы его доставим", — сказал глава оборонного ведомства. Пабрикс также подчеркнул, что Латвия имеет возможность поставлять на Украину товары не только военного назначения, однако подробностей не привёл.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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