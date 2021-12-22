Глава Минобороны Латвии пообещал помочь Украине с оружием в случае конфликта с РФ

Латвия готова поставлять Украине оружие в случае обострения ситуации на российско-украинской границе. Об этом сообщил журналистам министр обороны республики Артис Пабрикс.

"Оружие очень разное, и при необходимости мы его доставим", — сказал глава оборонного ведомства. Пабрикс также подчеркнул, что Латвия имеет возможность поставлять на Украину товары не только военного назначения, однако подробностей не привёл.

Глава латвийского оборонного ведомства ранее упоминал о возможной необходимости потребовать расширения войск НАТО на территории республики из-за ситуации вокруг Украины.