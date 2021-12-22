Глава Минобороны Латвии пообещал помочь Украине с оружием в случае конфликта с РФ
Пабрикс также уточнил, что у страны есть возможность поставлять Незалежной товары как военного, так и не военного назначения, но подробностей не раскрыл.
Фото © Facebook / Artis Pabriks
Латвия готова поставлять Украине оружие в случае обострения ситуации на российско-украинской границе. Об этом сообщил журналистам министр обороны республики Артис Пабрикс.
"Оружие очень разное, и при необходимости мы его доставим", — сказал глава оборонного ведомства. Пабрикс также подчеркнул, что Латвия имеет возможность поставлять на Украину товары не только военного назначения, однако подробностей не привёл.
Глава латвийского оборонного ведомства ранее упоминал о возможной необходимости потребовать расширения войск НАТО на территории республики из-за ситуации вокруг Украины.
Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин предположил, что США могут вооружить Украину и подтолкнуть к нападению на Крым. Он напомнил, что у России есть ракеты "Циркон", а у США нет пока гиперзвукового оружия.
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