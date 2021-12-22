Премьер Италии Драги: У ЕС нет возможности ввести санкции против России в сфере газа

Евросоюз не имеет возможности для введения санкций против России в газовой сфере. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции по итогам года.

"Давайте мы, европейцы, зададим себе вопрос, если мы хотим ввести санкции, которые касаются газа. Действительно ли мы на это способны, достаточно сильны, правильный ли сейчас момент? Очевидно, что ответы будут отрицательными", — приводит РИА "Новости" слова Драги.

Он отметил, что ЕС должен сохранять статус диалога с Россией, поскольку президент РФ Владимир Путин во время переговоров с главой США Джо Байденом дал понять, что "хочет находиться в состоянии переговоров, в котором возможно развитие событий, которое не привело бы к непоправимым последствиям".