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The Economist: Отключение от системы SWIFT не сломит Россию

По мнению автора публикации, Москва готова к отключению от SWIFT ещё с 2014 года, когда США впервые предложили такой способ воздействия.

19 декабря, 10:09
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Отключение от международной платёжной системы SWIFT может навредить, но точно не сломит Россию, а в перспективе даже окажет негативное воздействие на западные страны, говорится в статье, опубликованной в журнале The Economist.

"Банки и их иностранные партнёры перейдут на другие средства коммуникации, включая телекс, телефон и электронную почту, а трансакции массово мигрируют на СПФС, российский аналог SWIFT", — пишет автор публикации.

Он уточнил, что сначала будут наблюдаться некоторые сбои, но затем инвестиции в СПФС ускорят работу системы. Руководство сообщества откажется идти на такой шаг из принципа политической нейтральности, считает обозреватель. Он добавил, что Москва готова к отключению от SWIFT ещё с 2014 года, когда США впервые предложили такой способ воздействия.

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В статье говорится, что Западу придётся испытать серьёзную "отдачу", так как дестабилизация такой крупной экономики отразится в первую очередь на Евросоюзе: страны получают 35% поставок газа из России, где также находятся активы общей стоимостью в 350 миллиардов долларов.

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Автор публикации добавил, что постепенная деградация отношений между США и партнёрами может подтолкнуть их искать аналог SWIFT, тогда как применение системы в качестве оружия против России спровоцирует Китай ускорить разработку своей альтернативы.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "грандиозным" возможное отключение России от SWIFT. Он также считает, что Вашингтон и Лондон не должны ослаблять санкции, приспосабливаясь к ЕС.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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