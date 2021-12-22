FT: Перевозящие СПГ в Азию суда экстренно меняют курс на Европу из-за роста цен на газ

Перевозящие сжиженный природный газ (СПГ) суда, которые направлялись в Азию, из-за резкого роста цен на топливо меняют курс на Европу, которая готова закупать его по более высокой цене. Об этом сообщает газета Financial Times.

Как пишет издание, рост стоимости газа неизбежно приводит к дополнительному спросу и на СПГ, поэтому поставки и переориентируются. В Азию топливо поставляют преимущественно из США, а в Европу уже перенаправляются поставки с других континентов.

"Перевозки газа включают в себя перенаправление американских судов СПГ, направляющихся в Азию, в европейские порты и первую партию австралийского СПГ в Европу более чем за десять лет", — заявил изданию аналитик исследовательской консалтинговой компании ICIS, отслеживающей танкеры СПГ, Алекс Фроули.

Кроме того, по его данным, компания Royal Dutch Shell начала перенаправлять СПГ, который предназначался Перу, в Великобританию.

По данным экспертов, разница между европейскими и азиатскими ценами сейчас самая большая за всё время.