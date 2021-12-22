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Павла Грудинина обвинили в желании лишить медпомощи свыше 8 тысяч жителей Подмосковья

Бизнесмен намерен более чем в два раза поднять арендную плату за помещение в посёлке совхоза имени Ленина, где расположена амбулатория.

22 декабря, 14:02

Павел Грудинин © ТАСС / Сергей Фадеичев

Экс-руководителя ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина обвинили в желании лишить более восьми тысяч жителей посёлка и близлежащих деревень медицинской помощи, так как он решил резко поднять арендную плату за помещение, где находится амбулатория.

Отмечается, что в конце 2021 года заканчивается контракт на съём здания с Видновской районной клинической больницей (ВРКБ), а со следующего года Грудинин решил увеличить плату с 4 346 000 до 10 988 000 рублей в год. Бизнесмен намерен договориться с частником на более выгодных условиях, продав здание девелоперам. Однако такая сумма неподъёмна для муниципалитета, и это требование Грудинина приведёт к тому, что медучреждению придётся переехать в соседнюю амбулаторию в посёлке Развилка, что существенно увеличит её нагрузку и усложнит логистику.

Стало известно о многомиллионном имуществе и криминальном прошлом помощника Грудинина

Стало известно о многомиллионном имуществе и криминальном прошлом помощника Грудинина

В администрации округа уточнили, что в структуре ВРКБ находится 20 учреждений, но ни за одно здание (кроме амбулатории в посёлке совхоза имени Ленина) организация не платит ничего, кроме коммунальных платежей.

Ранее Лайф рассказывал, что Павла Грудинина уличили в причинении ущерба совхозу имени Ленина на 300 миллионов рублей. Предположительно, он продавал имущество организации своим близким и подставным фирмам по низкой стоимости.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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