Павла Грудинина обвинили в желании лишить медпомощи свыше 8 тысяч жителей Подмосковья

Экс-руководителя ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина обвинили в желании лишить более восьми тысяч жителей посёлка и близлежащих деревень медицинской помощи, так как он решил резко поднять арендную плату за помещение, где находится амбулатория.

Отмечается, что в конце 2021 года заканчивается контракт на съём здания с Видновской районной клинической больницей (ВРКБ), а со следующего года Грудинин решил увеличить плату с 4 346 000 до 10 988 000 рублей в год. Бизнесмен намерен договориться с частником на более выгодных условиях, продав здание девелоперам. Однако такая сумма неподъёмна для муниципалитета, и это требование Грудинина приведёт к тому, что медучреждению придётся переехать в соседнюю амбулаторию в посёлке Развилка, что существенно увеличит её нагрузку и усложнит логистику.