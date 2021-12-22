ТАСС: Грызлов может стать новым послом РФ в Белоруссии
Его кандидатуру поддержал Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Председатель высшего совета "Единой России", полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов может стать послом России в Белоруссии — по крайней мере, его кандидатуру поддержал Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Вопрос рассматривался в закрытом режиме. Да, поддержали", — сказал он.
Сейчас пост посла России в Белоруссии занимает Евгений Лукьянов. Он был назначен 25 марта. Предыдущего посла — Дмитрия Мезенцева — Владимир Путин освободил от должности 19 марта, и президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил его на пост госсекретаря Союзного государства.
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