ТАСС: Грызлов может стать новым послом РФ в Белоруссии

Председатель высшего совета "Единой России", полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов может стать послом России в Белоруссии — по крайней мере, его кандидатуру поддержал Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.