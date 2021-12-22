Кабмин ФРГ: Берлин готов к любым переговорам с РФ для деэскалации ситуации вокруг Украины

Германия готова к любым переговорам с Россией, чтобы прийти к деэскалации сложившейся ситуации вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя планы РФ провести в январе 2022 года переговоры со странами НАТО по предложениям о гарантиях безопасности.

"В принципе, ситуация такова: ввиду вопросов, которые ставит Россия, мы хотим способствовать деэскалации и готовы к любым переговорам", — сказал Хебештрайт во время брифинга.

Он добавил, что такой диалог может пройти не на высшем, а на экспертном уровне, но это нужно прояснить. Представитель кабмина ФРГ также отметил, что во время переговоров, которые проходили в Брюсселе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлер Германии Олаф Шольц всегда озвучивал "готовность прояснить в "нормандском формате" вопросы, которые возникают в настоящий момент в отношениях России и Украины".