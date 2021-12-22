Фальков: В российских регионах запустят программы научно-технологического развития

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Видео © LIFE

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал о программах научно-технологического развития (НТР), которые планируется запустить в российских регионах.

"Новая мера развития научно-технологического прогресса в регионах — региональные программы НТР. Если посмотрим, то таких программ ещё нет ни в одном субъекте, но с учётом значимости науки в целом в развитии экономики и научно-технологическом развитии, которое в большинстве регионов сегодня входит в число приоритетов, мы приходим к выводу, что такие программы должны появиться", — сказал глава Минобрнауки.

Он также добавил, что программа НТР — это вся линейка инструментов поддержки, консолидация средств, исключение дублирования, совершенно другой уровень научной экспертизы и отбора проектов, возможность объединить региональные и федеральные средства с тем, чтобы вложиться в наиболее перспективные проекты в регионах.