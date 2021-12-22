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Фальков: В российских регионах запустят программы научно-технологического развития

Они позволят поддерживать наиболее перспективные проекты в субъектах страны.

22 декабря, 14:41

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Скриншот © LIFE

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Видео © LIFE

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал о программах научно-технологического развития (НТР), которые планируется запустить в российских регионах.

"Новая мера развития научно-технологического прогресса в регионах — региональные программы НТР. Если посмотрим, то таких программ ещё нет ни в одном субъекте, но с учётом значимости науки в целом в развитии экономики и научно-технологическом развитии, которое в большинстве регионов сегодня входит в число приоритетов, мы приходим к выводу, что такие программы должны появиться", — сказал глава Минобрнауки.

Он также добавил, что программа НТР — это вся линейка инструментов поддержки, консолидация средств, исключение дублирования, совершенно другой уровень научной экспертизы и отбора проектов, возможность объединить региональные и федеральные средства с тем, чтобы вложиться в наиболее перспективные проекты в регионах.

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Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро состоится совместное заседание Государственного совета и Совета по науке и образованию, чтобы обсудить задачи, которые нужно решить для развития научной сферы в стране. Как пояснил глава государства, это даст возможность и с людьми, которые занимаются организацией науки и высшей школы, и с руководителями российских регионов сформулировать те задачи, которые необходимо будет решать, чтобы развивать "эту важнейшую сферу деятельности".

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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