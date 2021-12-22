Лайф узнал о родителях детей, которых нашли замёрзшими в Саратовской области

Семья 8-летнего мальчика и 5-летней девочки из Саратовской области, которых нашли замёрзшими, на учёте не состояла, но родители характеризовались как не совсем адекватные. Об этом сообщает SHOT. И мать, и отца детей сейчас ищут.

По данным телеграм-канала, пара разводилась и регулярно ругалась из-за детей. Например, однажды отец забрал ребёнка, и мать написала заявление в полицию. А оказалось, что папа водил мальчика в зоопарк. Мальчик был отличником, никогда ни на что не жаловался и не пропускал занятия, а сегодня мать написала СМС в школу, что сын приболел.

"Семья не состояла на учёте, но дело в том, что они только переехали в октябре. Бабушка проживала в том же селе. На данный момент идёт проверка, разыскивают мать", — рассказала Лайфу уполномоченный по правам ребёнка в Саратовской области Татьяна Загородняя.