Ректора Шанинки Зуева переводят в гражданскую больницу по рекомендации врачей СИЗО
Отмечается, что в изоляторе нет хирургов и специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям, в которых нуждается глава учебного заведения.
Сергей Зуев © ТАСС / Сергей Савостьянов
Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева перевозят из следственного изолятора в гражданскую больницу, чтобы оценить его состояние здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александра Хуруджи, который навестил главу учебного заведения в СИЗО.
"Зуева перевозят из "Матросской Тишины" в гражданскую больницу в связи с тем, что в изоляторе нет нужных для ректора хирургов и специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что решение о переводе было принято по рекомендации самих сотрудников медсанчасти СИЗО. Хуруджи добавил, что, когда находился в изоляторе, Зуева уже вывозили с территории "Матросской Тишины".
Напомним, о задержании Зуева стало известно 12 октября. Ему предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей. Вину фигурант дела не признаёт. В конце октября Зуеву сделали экстренную операцию на сердце, позже его перевезли в специализированную больницу для проведения обследования и выяснения, входит ли его диагноз в перечень заболеваний, запрещающих содержание под стражей. В результате 3 декабря суд продлил арест ректора до 7 марта.
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