Ректора Шанинки Зуева переводят в гражданскую больницу по рекомендации врачей СИЗО

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева перевозят из следственного изолятора в гражданскую больницу, чтобы оценить его состояние здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александра Хуруджи, который навестил главу учебного заведения в СИЗО.

"Зуева перевозят из "Матросской Тишины" в гражданскую больницу в связи с тем, что в изоляторе нет нужных для ректора хирургов и специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям", — рассказал собеседник агентства.