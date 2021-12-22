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Ректора Шанинки Зуева переводят в гражданскую больницу по рекомендации врачей СИЗО

Отмечается, что в изоляторе нет хирургов и специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям, в которых нуждается глава учебного заведения.

22 декабря, 14:57

Сергей Зуев © ТАСС / Сергей Савостьянов

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева перевозят из следственного изолятора в гражданскую больницу, чтобы оценить его состояние здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александра Хуруджи, который навестил главу учебного заведения в СИЗО.

"Зуева перевозят из "Матросской Тишины" в гражданскую больницу в связи с тем, что в изоляторе нет нужных для ректора хирургов и специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям", — рассказал собеседник агентства.

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Он отметил, что решение о переводе было принято по рекомендации самих сотрудников медсанчасти СИЗО. Хуруджи добавил, что, когда находился в изоляторе, Зуева уже вывозили с территории "Матросской Тишины".

Напомним, о задержании Зуева стало известно 12 октября. Ему предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей. Вину фигурант дела не признаёт. В конце октября Зуеву сделали экстренную операцию на сердце, позже его перевезли в специализированную больницу для проведения обследования и выяснения, входит ли его диагноз в перечень заболеваний, запрещающих содержание под стражей. В результате 3 декабря суд продлил арест ректора до 7 марта.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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