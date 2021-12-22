Немецкие нейробиологи обнаружили в мозге женщин область, реагирующую на точку G

Немецкие учёные обнаружили у женщин область мозга, связанную с гениталиями и реагирующую на прикосновение к ним.

Группа учёных-нейробиологов из Германии проанализировала активность мозга 20 женщин во время стимуляции клитора и нашла зону мозга, связанную с прикосновением к гениталиями. Она оказалась развита сильнее у женщин, которые чаще занимаются сексом. Анализ показал, что толщина коры в этой области коррелирует с уровнем сексуальной активности на протяжении предыдущего года.

В исследовании были задействованы добровольцы возрастом от 18 до 45 лет. Их попросили стимулировать клитор специальным устройством, а активность мозга фиксировали с помощью фМРТ. Стимуляции чередовались десятисекундными циклами работы и отдыха, всего их было восемь. Для сравнения: это же устройство проверяли на тыльной стороне правой руки.

Оказалось, что на стимуляцию активно реагируют дорсолатеральные зоны в обоих полушариях, расположенные на первичной соматосенсорной коре.

Кроме того, научные работники в ходе опроса определили десять самых выраженных точек мозга, связанных со стимуляцией гениталий, а также измерили их плотность. Они просили рассказать, когда участницы опроса начали активную сексуальную жизнь и сколько раз занимались сексом за последний год.

Однако осталось неизвестным, связан ли размер зоны в мозге с более высокой чувствительностью. Также осталось неясным, приводит ли обладание более развитой областью к более частому сексу или, наоборот, активная половая жизнь ведёт к её увеличению.