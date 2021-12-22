Эксперт Ибрагимова рассказала, кто 31 декабря останется без выходного

31 декабря в 2021 году не будет выходным для тех, кто работает посменно или в скользящем графике. Об особенностях календарных праздников рассказала руководитель кадровой практики в юридической фирме Аида Ибрагимова.

"Если по графику рабочий день сотрудника выпадает на 31 декабря 2021 года, то он обязан выйти на работу. Если сотрудник в этот день не выйдет на работу без уважительной причины, которой может считаться, например, оформление больничного листа, то такое отсутствие на работе расценят как прогул, за который к работнику могут применить дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения", — передаёт её слова "Москва 24".

Так, Правительство РФ приняло решение сделать 31 декабря в 2021 году именно выходным, так как его перенесли ещё с воскресенья 3 января текущего года. Поэтому полноценно отдохнуть в этот день смогут только работающие в пятидневном и шестидневном графике.

Зарплата за последний день текущего года также зависит от графика. Ибрагимова пояснила, что если у сотрудника по графику 31 декабря — рабочий день, то и оплачен он будет в одинарном размере. Специалист добавила, что трудящимся по стандартному графику выходной должны оплатить в повышенном размере либо с предоставлением отгула.