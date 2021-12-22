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ВКС России уничтожили в Сирии одного из лидеров боевиков

Он был причастен к организации терактов на территории РФ, воевал в Чечне против федеральных войск.

22 декабря, 15:02

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В Сирии ликвидировали одного из главарей группировки "Джунуд аш-шам"* — Муслима аш-Шишани Маргошвили. Об этом заявил спецпредставитель российского президента по урегулированию в республике Александр Лаврентьев.

"Недавно российским ВКС удалось уничтожить одного из главарей группировки "Джунуд аш-шам" — аш-Шишани Маргошвили", — сказал Лаврентьев в ходе пресс-конференции.

Аш-Шишани Маргошвили — участник первой и второй чеченских войн, в Сирии воевал с 2012 года на стороне повстанцев.

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Ранее Лайф рассказывал, что Пентагон занижал число невинных жертв авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане. Проанализированные журналистами издания документы свидетельствуют о том, что "сотни жертв" среди мирного населения попросту не были учтены.

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* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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