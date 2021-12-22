ВКС России уничтожили в Сирии одного из лидеров боевиков

В Сирии ликвидировали одного из главарей группировки "Джунуд аш-шам"* — Муслима аш-Шишани Маргошвили. Об этом заявил спецпредставитель российского президента по урегулированию в республике Александр Лаврентьев.

"Недавно российским ВКС удалось уничтожить одного из главарей группировки "Джунуд аш-шам" — аш-Шишани Маргошвили", — сказал Лаврентьев в ходе пресс-конференции.

Аш-Шишани Маргошвили — участник первой и второй чеченских войн, в Сирии воевал с 2012 года на стороне повстанцев.

Ранее Лайф рассказывал, что Пентагон занижал число невинных жертв авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане. Проанализированные журналистами издания документы свидетельствуют о том, что "сотни жертв" среди мирного населения попросту не были учтены.