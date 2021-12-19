НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Опубликованы кадры уничтожения сирийских боевиков российскими дронами-камикадзе

В видео рассказываются подробности операции апреля 2020 года, в ходе которой ликвидировали террористов.

19 декабря, 13:54
<p>Кадр из видео © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=wsHRnnxAdR8&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Студия Александра Рогаткина</a></p>

Кадр из видео © Youtube / Студия Александра Рогаткина

Минобороны России показало кадры уничтожения дронами-камикадзе "Ланцет" сирийского боевика, известного как Снайпер Тоу, и полевого командира Абу аль-Валида. Ролик появился на ютуб-канале журналиста "России-1" Александра Рогаткина. Полную версию можно увидеть в эфире телеканала.

В видео рассказываются подробности операции апреля 2020 года, в ходе которой ликвидировали боевика террористической группировки "Хайат тахрир аш-Шам"*, хваставшегося уничтожением ПТУРами около 30 танков и вертолётов сирийских правительственных войск.

"Буквально за два дня до проведения нашей спецоперации этот боевик обстрелял конвой САР и сжёг два грузовика. После этого мы начали проводить авиаразведку района и в ходе разведки мы обнаружили расчёт противотанковых управляемых ракет под руководством данного боевика", — сообщил боец российских Сил специальных операций, управлявший беспилотником.

Израильские истребители выпустили восемь ракет в районе аэропорта Дамаска

Израильские истребители выпустили восемь ракет в районе аэропорта Дамаска

По его словам, после того как дрон-камикадзе нашёл расчёт ПТУРа боевиков, было принято решение об их ликвидации. Они буквально за пару секунд до применения услышали приближение барражирующего боеприпаса, однако не успели отойти на безопасное расстояние и были поражены осколками. Как уточняется, вторым дроном-камикадзе была уничтожена сама установка TOW.

Кроме того, в этот день таким же барражирующим боеприпасом был поражён командир, который руководил отрядом боевиков с противотанковыми комплексами.

НАК показал кадры задержания сторонника ИГИЛ, вербовавшего студентов МИРЭА

НАК показал кадры задержания сторонника ИГИЛ, вербовавшего студентов МИРЭА

Ранее Лайф рассказывал, что Пентагон занижал число невинных жертв авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане. Проанализированные журналистами издания документы свидетельствуют о том, что "сотни жертв" среди мирного населения попросту не были учтены.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1