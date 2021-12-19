Опубликованы кадры уничтожения сирийских боевиков российскими дронами-камикадзе

Минобороны России показало кадры уничтожения дронами-камикадзе "Ланцет" сирийского боевика, известного как Снайпер Тоу, и полевого командира Абу аль-Валида. Ролик появился на ютуб-канале журналиста "России-1" Александра Рогаткина. Полную версию можно увидеть в эфире телеканала.

В видео рассказываются подробности операции апреля 2020 года, в ходе которой ликвидировали боевика террористической группировки "Хайат тахрир аш-Шам"*, хваставшегося уничтожением ПТУРами около 30 танков и вертолётов сирийских правительственных войск.

"Буквально за два дня до проведения нашей спецоперации этот боевик обстрелял конвой САР и сжёг два грузовика. После этого мы начали проводить авиаразведку района и в ходе разведки мы обнаружили расчёт противотанковых управляемых ракет под руководством данного боевика", — сообщил боец российских Сил специальных операций, управлявший беспилотником.

По его словам, после того как дрон-камикадзе нашёл расчёт ПТУРа боевиков, было принято решение об их ликвидации. Они буквально за пару секунд до применения услышали приближение барражирующего боеприпаса, однако не успели отойти на безопасное расстояние и были поражены осколками. Как уточняется, вторым дроном-камикадзе была уничтожена сама установка TOW.

Кроме того, в этот день таким же барражирующим боеприпасом был поражён командир, который руководил отрядом боевиков с противотанковыми комплексами.

Ранее Лайф рассказывал, что Пентагон занижал число невинных жертв авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане. Проанализированные журналистами издания документы свидетельствуют о том, что "сотни жертв" среди мирного населения попросту не были учтены.