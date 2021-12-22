Врачи из Британии рассказали о похожем на сепсис опасном осложнении у детей после CoViD-19
По словам специалистов, хоть такое последствие наблюдается крайне редко, оно может вызвать ужасные симптомы и преследовать долгое время.
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Коронавирус может вызвать у детей опасное осложнение — мультисистемное воспаление. Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на врачей из медцентра Royal Brompton and Harefield Hospital в Британии.
По словам специалистов, осложнение встречается крайне редко, проявляется только у половины процента перенёсших коронавирус несовершеннолетних. Часто проходит бессимптомно, однако если всё же проявляется, больные сталкиваются с симптомами, схожими с сепсисом. У них резко повышается температура, появляется постоянный кашель и изменяются или пропадают вкусовые ощущения и обоняние.
Согласно данным детской больницы Great Ormond Street Hospital, столкнувшиеся с мультисистемным синдромом малыши страдают от усталости, слабости, болей и спазмов в животе. Также у них может возникнуть диарея, рвота, сыпь, шелушение кожи, головные и мышечные боли, раздражительность, могут опухнуть конечности. Вдобавок наблюдается отёк по всему телу. По словам врачей, это типичный иммунный ответ.
Специалисты отметили наблюдающиеся спустя полгода органоспецифические повреждения и сложности при физических нагрузках.
Ранее британский врач Дэвид Ллойд назвал ещё один необычный симптом омикрон-штамма ковида. Доктор уточнил, что этот признак заболевания наблюдался у 15% детей, заражённых новым вариантом коронавируса.
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