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Врачи из Британии рассказали о похожем на сепсис опасном осложнении у детей после CoViD-19

По словам специалистов, хоть такое последствие наблюдается крайне редко, оно может вызвать ужасные симптомы и преследовать долгое время.

22 декабря, 16:00

Фото © Shutterstock

Коронавирус может вызвать у детей опасное осложнение — мультисистемное воспаление. Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на врачей из медцентра Royal Brompton and Harefield Hospital в Британии.

По словам специалистов, осложнение встречается крайне редко, проявляется только у половины процента перенёсших коронавирус несовершеннолетних. Часто проходит бессимптомно, однако если всё же проявляется, больные сталкиваются с симптомами, схожими с сепсисом. У них резко повышается температура, появляется постоянный кашель и изменяются или пропадают вкусовые ощущения и обоняние.

Согласно данным детской больницы Great Ormond Street Hospital, столкнувшиеся с мультисистемным синдромом малыши страдают от усталости, слабости, болей и спазмов в животе. Также у них может возникнуть диарея, рвота, сыпь, шелушение кожи, головные и мышечные боли, раздражительность, могут опухнуть конечности. Вдобавок наблюдается отёк по всему телу. По словам врачей, это типичный иммунный ответ.

Специалисты отметили наблюдающиеся спустя полгода органоспецифические повреждения и сложности при физических нагрузках.

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Ранее британский врач Дэвид Ллойд назвал ещё один необычный симптом омикрон-штамма ковида. Доктор уточнил, что этот признак заболевания наблюдался у 15% детей, заражённых новым вариантом коронавируса.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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