Активисты Российского движения школьников посостязались с губернаторами в "Научном батле"
С подростками соревновались главы ЕАО, ЯНАО, Челябинской и Липецкой областей. Команды отвечали на вопросы ведущего.
Фото © VK / РДШ
Активисты Российского движения школьников (РДШ) приняли участие в семинаре-совещании по подготовке к совместному заседанию Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию в бизнес-центре "Москва-Сити".
Активисты представили стенд научного направления РДШ и сыграли с губернаторами в "Научный батл". В нём две команды по четыре человека отвечали на вопросы ведущего.
В губернаторскую команду вошли руководитель Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, глава Челябинской области Алексей Текслер, глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
От РДШ своими знаниями блеснули дети в возрасте от 15 до 17 лет: Дарья Ошеровская из Калуги, Дмитрий Токарь из Белгорода, Дмитрий Куценко из Озёрска Челябинской области и Полина Сергеева из Новоалтайска Алтайского края. Среди своих интересов подростки отметили применение технологий искусственного интеллекта, космические разработки и вопросы лидерства.
Мероприятие посетили первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Для нас итогом Года науки и технологии в России стало подписание с общественным омбудсменом по защите высокотехнологичных компаний соглашения с целью кадрового обеспечения цифрового перехода. Это очень знаменательный момент, ведь он означает признание научного потенциала подрастающего поколения", — заключила исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.
Ранее Лайф рассказывал, сколько российских школьников хотят переехать в другой регион ради карьеры. Наиболее привлекательными областями профессиональной деятельности для нынешних подростков остаются творческие профессии (20%), сфера IT (16%) и здравоохранение (14%).
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