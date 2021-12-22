Активисты Российского движения школьников посостязались с губернаторами в "Научном батле"

Активисты Российского движения школьников (РДШ) приняли участие в семинаре-совещании по подготовке к совместному заседанию Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию в бизнес-центре "Москва-Сити".

Активисты представили стенд научного направления РДШ и сыграли с губернаторами в "Научный батл". В нём две команды по четыре человека отвечали на вопросы ведущего.

В губернаторскую команду вошли руководитель Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, глава Челябинской области Алексей Текслер, глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

От РДШ своими знаниями блеснули дети в возрасте от 15 до 17 лет: Дарья Ошеровская из Калуги, Дмитрий Токарь из Белгорода, Дмитрий Куценко из Озёрска Челябинской области и Полина Сергеева из Новоалтайска Алтайского края. Среди своих интересов подростки отметили применение технологий искусственного интеллекта, космические разработки и вопросы лидерства.

Мероприятие посетили первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Для нас итогом Года науки и технологии в России стало подписание с общественным омбудсменом по защите высокотехнологичных компаний соглашения с целью кадрового обеспечения цифрового перехода. Это очень знаменательный момент, ведь он означает признание научного потенциала подрастающего поколения", — заключила исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.