Комитет Госдумы одобрил кандидатуру Грызлова на пост посла РФ в Белоруссии

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру Бориса Грызлова на пост посла России в Белоруссии. Об этом сообщил первый замглавы Константин Затулин.

"Действительно, сегодня на заседании комитета был представлен в качестве кандидата на должность чрезвычайного полномочного посла в Республике Беларусь Борис Вячеславович Грызлов", — цитирует его РИА "Новости".

Затулин уточнил, что комитет не определяет кандидатуру, а даёт согласие в предварительном порядке на назначение.