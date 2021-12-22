Комитет Госдумы одобрил кандидатуру Грызлова на пост посла РФ в Белоруссии
Депутат Константин Затулин уточнил, что комитет не определяет кандидатуру, а даёт согласие в предварительном порядке на назначение.
Борис Грызлов. © ТАСС / Новодережкин Антон
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру Бориса Грызлова на пост посла России в Белоруссии. Об этом сообщил первый замглавы Константин Затулин.
"Действительно, сегодня на заседании комитета был представлен в качестве кандидата на должность чрезвычайного полномочного посла в Республике Беларусь Борис Вячеславович Грызлов", — цитирует его РИА "Новости".
Затулин уточнил, что комитет не определяет кандидатуру, а даёт согласие в предварительном порядке на назначение.
Ранее ряд СМИ сообщил, что российским послом в Белоруссии может стать Борис Грызлов — председатель высшего совета "Единой России", полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Сейчас этот пост занимает Евгений Лукьянов. Он был назначен 25 марта. Предыдущего посла — Дмитрия Мезенцева — Владимир Путин освободил от должности 19 марта, и президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил его на пост госсекретаря Союзного государства.
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