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Путин включил в Общественную палату РФ пять новых членов

Секретарь ОП Михеева отметила, что каждый из них интересен собственными достижениями и общественной позицией.

22 декабря, 15:31

Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL

Президент России Владимир Путин ввёл в состав Общественной палаты РФ ряд новых лиц. Среди них — замдиректора Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников, член-корреспондент РАН Олег Аполихин, предприниматель Михаил Кучмент, учредитель фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина и параспортсмен Рустам Набиев. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он уже вступил в силу.

"Утвердить членами Общественной палаты РФ следующих лиц: Аполихин О.И., Гребенников С.В., Кучмент М.Л., Москвитина Н.И., Набиев Р.И.", — сообщается в документе.

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В беседе с ТАСС секретарь ОП Лидия Михеева указала, что речь идёт об обычном процессе ротации — "на место выбывших членов палаты в соответствии с законом должны заступить другие". По её словам, каждый из утверждённых сегодня главой государства членов ОП интересен собственными достижениями и своей общественной позицией.

Кстати, в РФ ранее была озвучена социальная инициатива, по которой занятые домашним хозяйством многодетные родители могут получить трудовой статус, засчитываемый в стаж. Между тем сегодняшнее законодательство не регламентирует их правовой статус, такие люди лишены социальных гарантий, предназначенных для россиян, ведущих официальную трудовую деятельность, отметил депутат Госдумы Иван Сухарев, автор предложения.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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