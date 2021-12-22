Путин включил в Общественную палату РФ пять новых членов

Президент России Владимир Путин ввёл в состав Общественной палаты РФ ряд новых лиц. Среди них — замдиректора Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников, член-корреспондент РАН Олег Аполихин, предприниматель Михаил Кучмент, учредитель фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина и параспортсмен Рустам Набиев. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он уже вступил в силу.

"Утвердить членами Общественной палаты РФ следующих лиц: Аполихин О.И., Гребенников С.В., Кучмент М.Л., Москвитина Н.И., Набиев Р.И.", — сообщается в документе.

В беседе с ТАСС секретарь ОП Лидия Михеева указала, что речь идёт об обычном процессе ротации — "на место выбывших членов палаты в соответствии с законом должны заступить другие". По её словам, каждый из утверждённых сегодня главой государства членов ОП интересен собственными достижениями и своей общественной позицией.