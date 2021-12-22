Под Калининградом рыбаки обнаружили сумки с человеческими останками времён ВОВ
Десять настоящих черепов, вероятно бывших солдат, нашли на берегу реки Преголи. Предполагается, что в деле замешаны "чёрные копатели".
Фото © Pixabay
В Калининградской области два рыбака нашли на берегу реки Преголи человеческие останки времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Десять настоящих черепов, вероятно бывших солдат, были разложены в двух спортивных сумках. Причём один из них окрашен в серебристый цвет, а другой завёрнут в газету 2014 года с надписью "Колобки". У других четырёх черепов челюсть обмотали скотчем.
Мужчины передали находку полицейским, СКР по Калининградской области уже начал проверку. Предполагается, что это дело рук "чёрных копателей". Эти люди могли разрыть могилы, отсортировать добычу и избавиться от останков погибших.
Ранее на территории бывшего концлагеря под Орлом нашли детские останки. Информация об этом была передана в Следственный комитет, ведь найденные кости не относятся к военнослужащим.
Лента новостей
Борьба за умы: На семинаре перед Госсоветом обсудили поддержку молодых учёных и роль регионов в развитии науки
сегодня в 15:14
"Не видела будущего": Мать замёрзших в овраге детей объяснила, зачем выгнала сына и дочь на мороз
сегодня в 15:14
Немецкие нейробиологи обнаружили в мозге женщин область, реагирующую на точку G
сегодня в 15:11
Комментариев: 0