НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Под Калининградом рыбаки обнаружили сумки с человеческими останками времён ВОВ

Десять настоящих черепов, вероятно бывших солдат, нашли на берегу реки Преголи. Предполагается, что в деле замешаны "чёрные копатели".

22 декабря, 15:21

Фото © Pixabay

В Калининградской области два рыбака нашли на берегу реки Преголи человеческие останки времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Десять настоящих черепов, вероятно бывших солдат, были разложены в двух спортивных сумках. Причём один из них окрашен в серебристый цвет, а другой завёрнут в газету 2014 года с надписью "Колобки". У других четырёх черепов челюсть обмотали скотчем.

Разложенные по пакетам части тела нашли на кладбище в Тольятти

Разложенные по пакетам части тела нашли на кладбище в Тольятти

Мужчины передали находку полицейским, СКР по Калининградской области уже начал проверку. Предполагается, что это дело рук "чёрных копателей". Эти люди могли разрыть могилы, отсортировать добычу и избавиться от останков погибших.

Ранее на территории бывшего концлагеря под Орлом нашли детские останки. Информация об этом была передана в Следственный комитет, ведь найденные кости не относятся к военнослужащим.

Пять мешков с человеческими останками обнаружены на улице в Мексике

Пять мешков с человеческими останками обнаружены на улице в Мексике

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1