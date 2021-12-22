Руководство Администрации Президента РФ, руководители федеральных министерств и ведомств, а также главы регионов принимают участие в семинаре-совещании по подготовке к совместному заседанию Государственного совета России и Совета при Президенте России по науке и образованию. Мероприятие посвящено роли регионов в научно-технологическом развитии страны, поскольку уходящий год был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом науки и технологий.

Участники совещания выступили сегодня за усиление роли региона как заказчика научно-технических разработок, поскольку именно на местах остро чувствуют потребность в инновациях в той или иной сфере и могут осуществить координацию между бизнесом и разработчиками в интересах отдельной территории. Такой опыт, к слову, уже имеют власти Камчатки. По словам губернатора Владимира Солодова, к реализации такого проекта их подтолкнуло экологическое ЧП — "красный прилив", о котором Лайф выпустил большое расследование в прошлом году.

"На Камчатке мы такой опыт практический имеем после прошлогоднего негативного тревожного события — речь идёт о "красных приливах". Мы выступили с инициативой, чтобы все научные организации, которые занимаются отдельными аспектами изучения Мирового океана, сосредоточились на этом явлении и в 2021 году началась реализация комплексной научной программы изучения климатических изменений в океане. В результате была просчитана модель, объясняющая это явление", — рассказал Солодов.

Владимир Солодов — о том, как регион может выступать заказчиком научно-технических разработок © LIFE

Участники совещания обсуждали и более бытовые вопросы, такие как новые инструменты поддержки жилищного вопроса для молодых учёных. Это и льготная ипотека, служебное жильё, которое, как оказалось, могут предоставлять не только вузы, но и сами регионы. К примеру, в Калининградской области больше сотни квартир специально закрепили за Балтийским федеральным университетом и предоставляют там жильё в социальное пользование и профессорам, и совсем молодым преподавателям.

"Главная борьба сейчас разворачивается за людей, где они живут, где они трудятся, чью экономику поддерживают, поэтому удержание наших молодых талантливых учёных и привлечение молодых учёных из-за рубежа в Российскую Федерацию или, может быть, возвращение наших ребят, которые когда-то уезжали из страны, — вот для нашей Калининградской области это крайне важно. Потому что мы на переднем крае конкуренции находимся и очень сильно чувствуем этот международный аспект борьбы за молодых учёных", — поделился своим мнением губернатор Антон Алиханов.

Антон Алиханов: "Главная борьба сейчас разворачивается за людей" © LIFE

Впрочем, мало обеспечить учёных жильём, оборудованием и заказами. Даже современные научные кластеры нуждаются в постоянной поддержке и развитии, и здесь важны комплексные подходы, о которых участникам совещания сегодня рассказал руководитель комиссии Госсовета по направлению "Наука", глава Новосибирской области Андрей Травников.

"Есть муниципалитеты, где реализуются очень крупные научные проекты, например Дубна (NICA) или наукоград Кольцово (СКИФ). Но вслед за научными проектами надо подтягивать и инфраструктуру — транспортную, коммунальную, социальную. Да, у нас есть программы по развитию таких муниципалитетов, но очень важно получить поддержку и федерального уровня", — отметил он.

Андрей Травников — о комплексном подходе к развитию наукоградов © LIFE