Доцента Соколова перевели в колонию с камином и бильярдом
Далеко ехать не пришлось, ведь находится она в Петербурге. Пока осуждённый и сторона защиты не приняли решения насчёт подачи кассационной жалобы на приговор.
Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Историка Олега Соколова, который убил и расчленил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко, перевели в благоустроенную исправительную колонию № 6 в Санкт-Петербурге. До этого он находился в СИЗО. Как сообщил адвокат осуждённого Александр Торгашев в беседе с kp.ru, они ещё не решили, будут ли подавать кассационную жалобу на приговор.
"Историк Соколов переведён в колонию на территории Санкт-Петербурга около месяца назад. Я с ним поддерживаю связь, каких-либо жалоб на условия содержания у него не было. По поводу кассационной жалобы на приговор мы ещё не решили, будем ли её подавать", — указал адвокат.
Он также отметил, что в колонии все стригутся налысо, но по этому поводу у Соколова не было каких-либо замечаний. Сейчас ведутся разговоры лишь на бытовые темы, нуждается ли осуждённый в чём-то. Кроме того, Торгашев рассказал, что историк пока не трудоустроен. Тем не менее у него есть возможность обучиться и получить работу. К тому же в ИК-6 большой перечень вакансий. Так, пока единственным его доходом является небольшая пенсия, но неизвестно, платит ли Соколов с неё алименты.
Указывается, что сама колония обустроена хорошо, в ней есть стиральные машины, телевизор и камин. В магазине можно купить газировку, консервы, свиную шейку, голубцы и многое другое. Также на территории ИК-6 есть храм, клуб с бильярдом и баскетбольная площадка.
Напомним, историк СПбГУ Олег Соколов убил Анастасию Ещенко в ноябре 2019 года. Девушка являлась аспиранткой и сожительницей доцента. Соколова задержали, когда тот пытался избавиться от расчленённого тела девушки в реке Мойке. На допросе он признал вину и был арестован, а уже весной 2020 года СК РФ объявил о завершении расследования резонансного дела. Позже на заседании суда Соколов признал вину. Историка-расчленителя приговорили к двенадцати годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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