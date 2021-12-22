Доцента Соколова перевели в колонию с камином и бильярдом

Историка Олега Соколова, который убил и расчленил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко, перевели в благоустроенную исправительную колонию № 6 в Санкт-Петербурге. До этого он находился в СИЗО. Как сообщил адвокат осуждённого Александр Торгашев в беседе с kp.ru, они ещё не решили, будут ли подавать кассационную жалобу на приговор.

"Историк Соколов переведён в колонию на территории Санкт-Петербурга около месяца назад. Я с ним поддерживаю связь, каких-либо жалоб на условия содержания у него не было. По поводу кассационной жалобы на приговор мы ещё не решили, будем ли её подавать", — указал адвокат.

Он также отметил, что в колонии все стригутся налысо, но по этому поводу у Соколова не было каких-либо замечаний. Сейчас ведутся разговоры лишь на бытовые темы, нуждается ли осуждённый в чём-то. Кроме того, Торгашев рассказал, что историк пока не трудоустроен. Тем не менее у него есть возможность обучиться и получить работу. К тому же в ИК-6 большой перечень вакансий. Так, пока единственным его доходом является небольшая пенсия, но неизвестно, платит ли Соколов с неё алименты.