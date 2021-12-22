Глава ВОЗ: От ковида в 2021 году умерло около 3,5 миллиона человек
И это больше, чем в прошлом году унесли ВИЧ, туберкулёз и малярия вместе взятые.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
В 2021 году во всём мире от ковида скончалось около 3,5 миллиона человек — это больше, чем суммарное число смертей от ВИЧ, туберкулёза и малярии в прошлом году. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
"В 2021 году из-за коронавируса было потеряно 3,5 миллиона жизней, умерло больше людей, чем суммарно от ВИЧ, малярии и туберкулёза в 2020 году", — сказал Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.
Глава ВОЗ также напомнил, что от коронавируса каждую неделю погибает около 50 тысяч человек. Тем не менее Гебрейесус считает, что окончания пандемии можно ожидать уже в 2022 году.
Ранее Лайф сообщал, что штамм ковида "омикрон" был обнаружен уже в 106 странах мира. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что общий риск, связанный с "омикроном", остаётся очень высоким.
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