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Шведский стартап Epicenter представил подкожный чип с сертификатом о вакцинации

Он полностью безопасен для владельца, может быть быстро установлен и удалён, не вызывает аллергической реакции, заверяет компания-производитель.

22 декабря, 15:57

Фото © Twitter / SCMPNews

Шведский стартап Epicenter разработал чип с записанным сертификатом о вакцинации, который можно имплантировать под кожу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Он представляет собой устройство размером с рисовое зерно. Компания предлагает удобный способ сканирования информации о владельце чипа. Человек должен протянуть проверяющему руку со спрятанным под кожу устройством.

Фото © Twitter / SCMPNews

Фото © Twitter / SCMPNews

По утверждению компании, чип полностью безопасен для владельца, может быть быстро установлен и удалён и не вызывает аллергической реакции.

"Имплантаты — это универсальная технология, которую можно использовать для самых разных целей, и сейчас очень важно, чтобы сертификат о вакцинации всегда был под рукой", — заключил руководитель проекта Epicenter Ханнес Сьеблад.

Для работы устройства не требуется приложение или гаджет, уверяют разработчики. Информация считывается сканером смартфона или специального устройства при приближении к руке.

Также Сьеблад рассказал, что с 2015 года подобными технологиями пользуется около сотни сотрудников стартапа в качестве пропусков. Стоимость изделия пока не разглашается.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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