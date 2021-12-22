Шведский стартап Epicenter представил подкожный чип с сертификатом о вакцинации
Он полностью безопасен для владельца, может быть быстро установлен и удалён, не вызывает аллергической реакции, заверяет компания-производитель.
Beep boop beep: Your vaccination record has been verified 🤖 pic.twitter.com/KQgtC1vsPR— South China Morning Post (@SCMPNews) December 17, 2021
Шведский стартап Epicenter разработал чип с записанным сертификатом о вакцинации, который можно имплантировать под кожу. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Он представляет собой устройство размером с рисовое зерно. Компания предлагает удобный способ сканирования информации о владельце чипа. Человек должен протянуть проверяющему руку со спрятанным под кожу устройством.
По утверждению компании, чип полностью безопасен для владельца, может быть быстро установлен и удалён и не вызывает аллергической реакции.
"Имплантаты — это универсальная технология, которую можно использовать для самых разных целей, и сейчас очень важно, чтобы сертификат о вакцинации всегда был под рукой", — заключил руководитель проекта Epicenter Ханнес Сьеблад.
Для работы устройства не требуется приложение или гаджет, уверяют разработчики. Информация считывается сканером смартфона или специального устройства при приближении к руке.
Также Сьеблад рассказал, что с 2015 года подобными технологиями пользуется около сотни сотрудников стартапа в качестве пропусков. Стоимость изделия пока не разглашается.
Ранее Лайф рассказывал, что глава СПЧ не оценил идею с QR-тату и предложил сразу вводить "чипы в мозг". При этом авторы инициативы отмечают, что рисунки будут временными, а москвичи смогут сами выбрать эскиз.
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