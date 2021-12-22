"Могла уйти в параллельный мир": Физиономист Филатова увидела на лице матери замёрзших в овраге детей намёк на алкоголизм
Женщина, судя по чертам лица, легка на подъём, при этом эмоционально закрыта, нуждается в личном пространстве, пояснила специалист.
Мать замёрзших в овраге в Саратовской области детей. Фото © t.me / shot_shot
Мать детей, которых нашли замёрзшими в овраге в селе Прокудино Саратовской области, лёгкая на подъём и за компанию могла пристраститься к алкоголю. Такой вывод сделала в беседе с Лайфом физиономист Светлана Филатова, оценив опубликованную телеграм-каналом SHOT фотографию горе-родительницы.
"Закрытое верхнее веко, а это закрытая эмоциональность. И этому человеку в партнёрстве лучше иметь личное пространство. И шея длинная, то есть человек лёгкий на подъём, то есть легко ей даются всякие переезды и так далее", — рассказала специалист.
По её словам, женщина была не так сильно эмоционально вовлечена в материнство, хотя "материнский инстинкт никто не отменял". Помимо этого, человек с подобными чертами лица может уйти в "параллельный мир", женщина может сделать это легко, добавила Филатова.
"Кстати, можно предположить, что, учитывая такие черты характера, она могла страдать алкоголизмом. Она очень лёгкая на подъем и могла за компанию вовлечься в это дело", — подчеркнула физиономист.
Напомним, малышей — восьмилетнего мальчика и пятилетнюю девочку — в овраге нашли сегодня, 22 декабря. Верхней одежды на детях не было. В снегу их обнаружила прохожая, она и вызвала скорую. Мальчик скончался, а девочку госпитализировали в критическом состоянии.
Мать детей уже признала вину. По словам женщины, она выгнала детей на мороз без одежды, потому что не видела для них будущего. Её уже задержали.
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