Мать детей, которых нашли замёрзшими в овраге в селе Прокудино Саратовской области, лёгкая на подъём и за компанию могла пристраститься к алкоголю. Такой вывод сделала в беседе с Лайфом физиономист Светлана Филатова, оценив опубликованную телеграм-каналом SHOT фотографию горе-родительницы.

"Закрытое верхнее веко, а это закрытая эмоциональность. И этому человеку в партнёрстве лучше иметь личное пространство. И шея длинная, то есть человек лёгкий на подъём, то есть легко ей даются всякие переезды и так далее", — рассказала специалист.

По её словам, женщина была не так сильно эмоционально вовлечена в материнство, хотя "материнский инстинкт никто не отменял". Помимо этого, человек с подобными чертами лица может уйти в "параллельный мир", женщина может сделать это легко, добавила Филатова.

"Кстати, можно предположить, что, учитывая такие черты характера, она могла страдать алкоголизмом. Она очень лёгкая на подъем и могла за компанию вовлечься в это дело", — подчеркнула физиономист.