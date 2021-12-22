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"Могла уйти в параллельный мир": Физиономист Филатова увидела на лице матери замёрзших в овраге детей намёк на алкоголизм

Женщина, судя по чертам лица, легка на подъём, при этом эмоционально закрыта, нуждается в личном пространстве, пояснила специалист.

22 декабря, 17:57
<p>Мать замёрзших в овраге в Саратовской области детей. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/32861" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shot_shot</a></p>

Мать замёрзших в овраге в Саратовской области детей. Фото © t.me / shot_shot

Мать детей, которых нашли замёрзшими в овраге в селе Прокудино Саратовской области, лёгкая на подъём и за компанию могла пристраститься к алкоголю. Такой вывод сделала в беседе с Лайфом физиономист Светлана Филатова, оценив опубликованную телеграм-каналом SHOT фотографию горе-родительницы.

"Закрытое верхнее веко, а это закрытая эмоциональность. И этому человеку в партнёрстве лучше иметь личное пространство. И шея длинная, то есть человек лёгкий на подъём, то есть легко ей даются всякие переезды и так далее", — рассказала специалист.

По её словам, женщина была не так сильно эмоционально вовлечена в материнство, хотя "материнский инстинкт никто не отменял". Помимо этого, человек с подобными чертами лица может уйти в "параллельный мир", женщина может сделать это легко, добавила Филатова.

"Кстати, можно предположить, что, учитывая такие черты характера, она могла страдать алкоголизмом. Она очень лёгкая на подъем и могла за компанию вовлечься в это дело", — подчеркнула физиономист.

Отец замёрзших в овраге детей узнал о критическом состоянии дочери от журналистов

Отец замёрзших в овраге детей узнал о критическом состоянии дочери от журналистов

Напомним, малышей — восьмилетнего мальчика и пятилетнюю девочку — в овраге нашли сегодня, 22 декабря. Верхней одежды на детях не было. В снегу их обнаружила прохожая, она и вызвала скорую. Мальчик скончался, а девочку госпитализировали в критическом состоянии.

Мать детей уже признала вину. По словам женщины, она выгнала детей на мороз без одежды, потому что не видела для них будущего. Её уже задержали.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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